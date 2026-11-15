GDC 调查：40% 游戏产业从业者在使用 AI，55% 对其持批评态度

IT之家 11 月 15 日消息，游戏开发者大会（GDC）近日发布《游戏行业现状：2026 年 11 月》，对 2600 多名游戏产业从业者进行调查，其中 40% 受访者表示，他们会在工作中使用生成式 AI。

据介绍，在使用 AI 的受访者中，57% 称他们每天都会使用相关工具。但问题在于，游戏行业人士对 AI 的态度都比较谨慎。55% 受访者认为，生成式 AI 对游戏行业产生了负面影响，另有 35% 认为喜忧参半，只有 8% 的受访者给出了正面评价，与上一轮调查相比没太大变化。

同时 73% 的 AI 使用者表示，他们会将 AI 用于资料调研、头脑风暴，62% 人士将其用于分析和内容总结，56% 的使用者会借助相关工具编写和检查代码。相比之下，AI 在创意工作中的应用要少得多。只有 22% 的使用者会利用 AI 制作概念图或构思视觉创意。

此外，受访者们最担心 AI 产生的版权问题、取代人类，以及过度依赖相关工具可能削弱从业者自身的专业能力。质量保证（IT之家注：QA）和社区支持部门的从业者对 AI 尤为抵触。在这两个领域，认为生成式 AI 对行业产生负面影响的受访者占比达到 76%。

生成式 AI 在游戏开发中的普及程度，也与工作室业务类型有关。在只开发移动游戏的工作室中，70% 的受访者表示会使用生成式 AI；在采用免费游玩（Free-to-Play）模式的游戏开发项目中，这一比例为 58%。