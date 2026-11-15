失落 20 年的任天堂 DS 宝可梦游戏《PokéPark: Tsuri Taikai》重现，全球唯一可运行卡带现身

IT之家 11 月 15 日消息，据 IGN 报道，一名收藏爱好者 Daniel Quadri 近期意外获得了一份极为罕见的宝可梦游戏收藏品，即“目前已知唯一一份能够正常运行的任天堂 DS 游戏”《PokéPark: Tsuri Taikai》（PokéPark:Fishing Rally）。这款游戏曾于 2005 年限时提供下载，此后长期被视为失落的宝可梦游戏作品。

公开信息显示，《PokéPark: Tsuri Taikai》也被称为《PokéPark: Fishing Rally》，是一款任天堂 DS 独占小游戏，仅面向 2005 年夏季前往日本名古屋限时主题公园 PokéPark 的现场游客开放。

本作玩法类似集章活动，也有些类似早期的《Pokémon Go》，玩家可以在占地规模接近美国开市客超级市场停车场的主题公园内四处探索，捕捉各种水属性宝可梦。

这款游戏最初只能通过任天堂 DS 的本地无线通信功能下载，后来日本部分宝可梦中心门店也曾提供下载服务。不过，它之所以长期难以保存，主要是因为游戏本身设置了自动删除机制：下载后的游戏会在 12 小时后自动消失，或者在玩家重置掌机后被删除。

多年来，网上虽然陆续出现过该游戏的演示版本及 eBay 拍卖信息，但 Quadri 此次获得的卡带似乎是目前唯一经过确认、能够完整运行的版本。Quadri 并未透露卡带的具体来源，但已经将其送往 PSA 进行正式评级。

与此同时，他也表示希望帮助保存这款失落的游戏，并计划让其他任天堂 DS 主机也能够获得游戏文件，以便更多玩家重新体验这款作品。