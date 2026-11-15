洛图科技：2026 年三季度中国闺蜜机市场全渠道销量 5.4 万台，同比下降 22.9%

IT之家 11 月 15 日消息，据洛图科技今日公布数据，2026 年第三季度，中国移动智慧屏（俗称闺蜜机）市场的全渠道销量为 5.4 万台，同比下降 22.9%；销售额为 2.3 亿元，同比下降 14.0%。均价为 4240 元，同比增长 11.5%，环比第二季度上涨 6.1%。

▲ 2025-2026Q3 中国移动智慧屏市场销量及变化

IT之家从洛图科技公众号获悉，闺蜜机销量和销额的降幅相差达到近 9 个百分点，说明市场并非单纯的缩量。该机构认为，均价上行除了反映成本上行所推动的售价上涨之外，还反映出了产品结构向上的迁移。事实上，4K、长续航等高规格机型 Q3 成交占比显著提升，有效带动了整体客单价走高。

Q3 线下渠道的销售占比有所提升。数据显示，闺蜜机线下销量的占比为 26.3%，同比提升 3.3 个百分点，环比提升 0.9 个百分点；销售额的占比为 27.5%，同比提升 4.3 个百分点，环比提升 3.0 个百分点。

同时在 Q3，线下渠道和线上渠道的均价分别为 4449 元和 4166 元，线下高出线上约 283 元。即使在线上市场，5000+ 价格段产品仍是销量最大的市场区间。该价格段在线上市场的销量份额为 34.9%，同比提升了 7.9 个百分点；销额份额更是高达 46.6%，同比提升 8.5 个百分点。

▲ 2025Q3-2026Q3 中国移动智慧屏线上市场价格段销量结构及变化

具体品牌方面，在线上全渠道平台，Q3 销量 TOP5 品牌的合计份额提升至 88.3%；前三季度累计的合计份额达 85.9%，同比提升约 10 个百分点。

百度当季在线上市场的销量份额为 44.0%，同比提升 11.5 个百分点，稳居第一。

海信的销量份额为 18.2%。其“多机型布局 + 快速迭代”特征明显，老品份额回落后由新品接续，前三季度整体表现稳健。

小米的销量份额在第三季度为 9.9%，同比提升了 3.5 个百分点，增幅在 TOP5 中仅次于百度。主力仍为智能家庭屏 Max 27，依靠国补后的价格下探，月度份额在季度内呈现脉冲式起伏。

KTC 第三季度承压明显，销量份额为 8.4%；其产品线第三季度在 5000 元以上价位段虽有布局，但销量有限；此外，在中端价位段同时受到小米与百度主力机型的挤压。

创维的销量份额为 7.8%，同比提升 3 个百分点。7 月 22 日发布的 F3 Ultra 在第三季度进入渠道爬坡期，为高端价位段提供了一定供给支撑。

▲ 2026Q3 中国移动智慧屏线上市场品牌销量份额