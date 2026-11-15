消息称欧盟拟推迟对英国产电动汽车征收 10% 关税

IT之家 11 月 15 日消息，据金融时报报道，知情人士透露，欧盟计划推迟对来自英国的电动汽车征收 10% 的关税。

欧盟正就相关提案征询业界意见，拟推迟原定于明年 1 月 1 日起对大多数电动汽车加征 10% 关税的措施。

英国脱欧后与欧盟达成的协议规定，电动汽车若要享受零关税待遇，其价值中至少须有 55% 产自欧盟或英国，其中电芯和电池模组的本地价值占比须达到 65%，电池包须达到 70%。

未达到上述标准的电动汽车将面临 10% 的进口关税。不过，欧盟已于 2023 年底提议将这一收紧后的原产地规则推迟三年实施。

待该三年宽限期届满后，自 2027 年 1 月起，“脱欧”后相关规则将正式生效，届时英国与欧盟之间贸易往来的纯电动汽车和插电式混合动力汽车中，预计将有 70% 的车型被征收 10% 的关税。

英国主要汽车行业游说团体 —— 英国汽车制造商和贸易商协会今年 6 月曾发出警告，称若无法就本地成分要求达成解决方案，电动汽车制造商将不得不承担高达 14 亿英镑（IT之家注：现汇率约合 123.81 亿元人民币）的关税。

据悉，英国与欧盟互为对方最大的电动汽车出口市场，且伦敦与布鲁塞尔方面均已设定目标，计划在本世纪 30 年代逐步淘汰内燃机车型。