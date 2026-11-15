Stellantis 获新型电动拖车专利，利用 AI 助力让普通小车也能拖挂房车

IT之家 11 月 15 日消息，据外媒 electrek 报道，Stellantis 近期获得了一项颇具创意的电动拖车装置专利，计划通过搭载电机、电池及 AI 辅助控制系统的电动拖车底盘，让几乎任何车型都具备拖挂能力。

据报道，这项专利最初于 2023 年提交，Stellantis 已于 2026 年 11 月 3 日正式获得美国专利号 US 12779916。专利主要描述了一种电动拖车装置，可以通过自身的球头挂钩或第五轮牵引盘承担拖车连接及部分垂直载荷，同时利用内置电机和电池为拖车提供驱动力。此外，相应装置还配备能量回收制动系统，以及由 AI 辅助的转向和牵引力控制系统，确保拖车行驶过程中保持稳定。

Stellantis 还在专利文件中明确描述了这套拖车装置的自动控制系统，其中包括摄像头、传感器、控制器及四轮线控转向系统。由于拖车本身拥有独立的加速、制动和转向能力，这意味着包括菲亚特 500e 这样的小型电动汽车可能都能拉动房车车厢，完成传统上需要大马力皮卡才能承担的拖挂任务。

当然，这项设计仍有不少实际问题需要解决，例如电动拖车电池容量、具体承载重量情况，以及在长距离下坡和紧急制动等情况下能否保持稳定。因此目前尚不知悉 Stellantis 是否会将其投入量产并正式推向市场。