大众 ID.Buzz 变身自动驾驶出租车，May Mobility 计划到 2031 年投放 1 万辆

IT之家 11 月 15 日消息，当地时间周四，自动驾驶技术公司 May Mobility 宣布，计划将自家的自动驾驶系统整合到大众 ID. Buzz 上，让这款电动面包车进入允许无人驾驶出租车运营的市场。

May Mobility 希望利用现有技术平台，为 ID. Buzz 加装相应的硬件和软件，使车辆具备“提前 10 秒预判未来路况”的能力。

这并不意味着车辆真的能够预知未来，May Mobility 的技术主要依靠车载预测模型，提前判断周围环境中其他交通参与者可能采取的行动，原理与人类驾驶员观察周围车辆、预判其行驶轨迹类似。

具体来说，系统会在数字模型中模拟多种可能出现的场景，再通过模型推理，判断哪种情况最符合当前环境，并据此决定车辆应该如何应对。

IT之家注意到，这套技术还将使车辆能够接入全球各大无人驾驶出租车平台。这也是 May Mobility 坚持以合作伙伴为核心的商业模式的一部分。预计这些平台将包括 Lyft、Uber 以及全球其他网约车服务商，这些企业已经是 May Mobility 的车队合作伙伴。

May Mobility 的这一计划，也让那些不希望大众 ID. Buzz 就此退出市场的人看到了希望。

对于普通消费者而言，价格一直是阻碍 ID. Buzz 打开市场的重要因素之一。虽然这一情况未来几个月可能会有所改变，但这款面包车上市之初较高的售价，加上表现平平的续航里程，让不少原本有意购买电动汽车、希望将 ID. Buzz 停进自家车库的消费者望而却步。

相比之下，无人驾驶出租车或许才是 ID. Buzz 更合适的用武之地。

这款车拥有宽敞的车厢，既能舒适地搭载多名乘客，也有足够空间容纳他们随身携带的行李。此外，作为一款面包车，它上下车方便，乘客无需像乘坐普通轿车那样费力进出。

其他企业似乎也认同这一思路。大众旗下的自动驾驶出行部门 MOIA，近期已经开始在洛杉矶测试自动驾驶版 ID. Buzz。

截至目前，May Mobility 已经在美国和日本完成约 60 万次商业化无人驾驶出行服务。尽管该公司尚未公布目前运营的车辆数量，但对于 ID. Buzz 自动驾驶出租车项目的长期目标，其倒是相当明确。May Mobility 计划到 2031 年，让 1 万辆自动驾驶版 ID. Buzz 投入道路运营。

这一计划预计将于明年年初启动道路测试，随后在 2028 年向客户交付首批车队车辆。