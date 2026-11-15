遭受网络攻击后，世嘉日服 11 款街机游戏陆续恢复线上功能

IT之家 11 月 15 日消息，世嘉于 11 月 2 日通报公司部分服务器遭到黑客非法访问，临时关闭部分日服街机游戏的在线服务。目前公司宣布相应服务陆续恢复运行，玩家可以重新使用在线游玩及 IC 卡功能。

具体来看，最初暂停服务的 13 款游戏中《SEGA NET 麻雀 MJ Arcade》和《HOUSE OF THE DEAD ～SCARLET DAWN～》经确认暂时无法恢复服务。实际恢复运行的世嘉街机游戏共 11 款，IT之家随附列表：

《ONGEKI》（音击）

《Card Maker》

《舰队 Collection Arcade》

《占いコレクショントロッテ》

《头文字 D THE ARCADE》

《初音未来 Project DIVA Arcade Future Tone》

《Wonderland Wars》

《Wonderland LIBRARY》

《StarHorse4》

《StarHorseParty》

《StarHorse3 SeasonVII GREAT JOURNEY》

世嘉预计于 11 月 17 日 9:00 公布下一次街机游戏服务恢复进展。如果期间取得重大进展，或确认具体恢复时间，官方也会另行发布公告。