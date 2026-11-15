Gartner 预测：到 2030 年全球将因 AI 净增加约 170 万个工作岗位

IT之家 11 月 15 日消息，人工智能可能引发的就业危机，或许并不像人们想象的那样。

商业与科技研究机构 Gartner 预测，2025 年至 2030 年间，AI 将在全球创造 1060 万个新工作岗位，同时导致 890 万个岗位消失。两者相抵，到 2030 年前，全球就业市场预计将因 AI 净增加约 170 万个岗位。

Gartner 杰出副总裁分析师兼研究主管约翰 · 洛夫洛克（John Lovelock）在接受 Business Insider 采访时表示，人们目前真正感受到的，是企业正处于观望阶段，等待 AI 对工作方式和就业市场的影响逐渐明朗。

洛夫洛克解释称：“在 AI 应用的初级阶段，企业往往会想：‘不如暂缓招聘。’随着 AI 应用进入更高阶段，企业就会开始裁减岗位。而到了 AI 应用的最后一个阶段，通常会开始增加就业岗位，最终实现就业岗位净增长。”

尽管预计受到 AI 冲击而消失的岗位占劳动者总数不到 2%，但这项新技术很可能改变相当一部分人的工作方式。

Gartner 预测，全球超过 20% 的劳动者，即约 4.355 亿人，都需要适应 AI 带来的变化。这不仅涉及具体工作内容，也包括完成工作的方式。

洛夫洛克表示：“假设你今天需要完成 10 项工作任务，明天可能只需要完成其中 6 项，而且完成这些任务的方式也会有所不同。”

招聘平台 ZipRecruiter 的经济学家妮可 · 巴肖（Nicole Bachaud）认为，AI 正在给美国科技相关行业带来更大的就业波动，并改变企业对岗位职责和求职者技能的要求。

由于 AI 已经能够承担过去由员工完成的部分工作，企业可能更倾向于招聘具备 AI 使用经验，或者拥有出色软技能的求职者。她称：“随着这些技能要求如此迅速地发生变化，我认为专业服务、商业服务、金融活动以及信息行业的员工流动率都会上升，就业市场也会因此出现更大的波动。”

职业转型与高管培训机构 Challenger, Gray & Christmas 的数据显示，截至今年 10 月，美国企业今年已经宣布裁减超过 10 万个与 AI 有关的工作岗位。在企业公布的裁员原因中，AI 已成为被提及次数第二多的因素，仅次于市场环境和经济状况。

不过，并非所有员工都对 AI 改变工作内容感到认同。

曾从事软件开发工作的克里斯蒂娜 · 埃斯图皮尼安（Cristina Estupiñán）在被裁员后寻找新工作时，对于潜在雇主询问她是否对 AI 充满热情，并没有表现出太多兴趣。

她此前称：“我不得不编一些关于 AI 哪些方面让我感到兴奋的说辞，因为说实话，AI 确实没有什么真正让我感到兴奋的地方。”

在微软工作超过 20 年后，肖恩 · 姆尔泽纳（Shawn Mrzena）决定接受微软面向员工推出的自愿退休计划。其中一个原因是，AI 技术快速发展的节奏和工作要求，并不是他作为一名员工愿意积极投入的技术变革方向。

他表示：“我最终决定，‘还是把这件事留给下一代吧。’我不想再把自己的精力和时间投入其中。每天早上醒来，我并不会对此感到兴奋。”

高盛首席经济学家兼全球投资研究主管扬 · 哈齐乌斯（Jan Hatzius）则表示，明年失业率可能仍将维持在较低水平，但未来一两年内，随着企业更加积极地采用 AI，就业市场可能面临一定的失业率上行压力。

他认为，这种影响只是暂时的阻力，并不意味着就业市场将迎来一场大规模失业灾难。

洛夫洛克指出，不同行业受到 AI 冲击的程度也会有所不同。例如，政府部门可能更加关注 AI 带来的效率提升，并借此缩减员工规模、降低运营成本，因此更有可能出现岗位流失。

而在服务业，AI 提升生产效率后，企业可能获得更高的经营收益，进一步招聘员工反而会变得更加划算，从而带动就业岗位增加。

尽管未来几年就业市场究竟会如何变化仍不确定，但人们对裁员的担忧正在加剧。

IT之家注意到，皮尤研究中心的一项调查发现，在接受调查的 37 个国家和地区中，澳大利亚和韩国各有 76% 的受访者认为，未来 20 年 AI 将导致本国就业岗位减少，是这一比例最高的两个国家。尼日利亚和菲律宾持相同看法的受访者比例最低，均为 26%。

皮尤研究中心在报告中指出：“在一些国家，年轻人（18 至 34 岁）比老年人（50 岁及以上）更担心 AI 导致失业。这种情况不仅出现在加拿大、法国、新加坡和瑞典等高收入国家，也出现在印度、印度尼西亚和马来西亚等中等收入国家。”

从目前的预测来看，AI 对就业市场的影响可能并不是简单的岗位消失，而是招聘放缓、部分岗位被替代，以及新岗位不断出现同时发生。对于劳动者而言，真正需要面对的挑战，或许是如何尽快适应工作内容和技能要求的变化。