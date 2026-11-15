黄仁勋卸任后，英伟达新任 CEO 面临重建员工信任难题

IT之家 11 月 15 日消息，据 Business Insider 报道，去年在一场 NBA 科技峰会上，时任英伟达首席执行官黄仁勋曾谈到自己的管理风格，称公司内部一直坚持开放、透明的沟通方式。

“我所有的时间都花在保持透明上。”黄仁勋当时表示。长期以来，他因带领英伟达实现惊人增长而备受赞誉。

然而，如今有关黄仁勋婚外情的报道，却暴露出他所宣称的坦诚原则与其私下行为之间可能存在的巨大落差。据报道，黄仁勋涉嫌与公司一名直接下属、另一名员工以及一名客户发生婚外情。

黄仁勋离职后，英伟达下一任首席执行官将面临一项艰巨任务：重新赢得数万名员工的信任。作为当前 AI 热潮的核心企业之一，英伟达内部的管理稳定性备受关注。

曾在苹果和谷歌担任高管、现任高管培训公司 Radical Candor 联合创始人的金 · 斯科特（Kim Scott）表示：“如果一家公司的 CEO 与公司内部员工发展恋爱关系，就可能侵蚀员工之间的信任，并滋生愤世嫉俗的情绪。”

让员工重新专注于工作

黄仁勋一直采用高层管理架构扁平化的管理模式，并认为这种安排有助于公司快速决策和执行。他通常在会议室办公，而不是使用独立办公室，同时直接向他汇报工作的下属多达数十人。

IT之家注意到，英伟达此前并未公开披露接班人计划。企业高管领域的观察人士指出，成功科技创始人所拥有的巨大个人影响力，再加上公司高层管理架构层级较少，可能导致企业缺乏足够的人才储备来接替最高领导职位。

黄仁勋于周三离职后，英伟达任命首席财务官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）担任临时 CEO，并启动了正式继任者的遴选工作，候选人既包括公司内部人员，也包括外部人选。

无论是克雷斯，还是最终正式接任的 CEO，都将面临一系列挑战。

斯科特表示：“员工首先想知道的是：公司是否仍然掌握在可靠的人手中？未来能否继续保持良好发展？”

她指出，英伟达有很多员工持有尚未归属的股票期权，这些期权价值可能高达数百万美元，因此公司未来的发展和管理层稳定性直接关系到员工的切身利益。

英伟达的新任领导者不仅需要应对围绕黄仁勋离职事件的巨大公众关注，还必须确保公司日常运营不受干扰。

法律 AI 公司 Harvey 首席运营官凯蒂 · 伯克（Katie Burke）表示：“既要让员工专注于手头的工作，又不能假装公司外部的这场风波根本不存在，这两件事同时做好，真的非常困难。”

员工需要经历一段“情绪修复期”

在这种情况下，企业文化和员工信任的修复不可能一蹴而就。

北卡罗来纳大学教堂山分校组织心理学家、组织行为学教授艾莉森 · 弗拉格尔（Alison Fragale）表示：“信任可能在很短时间内遭到破坏，但要重新建立信任，需要长期、持续地付出努力。”

这家芯片巨头的新任领导者还需要帮助员工应对丑闻带来的冲击，让他们逐渐恢复正常工作状态。弗拉格尔指出，对于那些一直崇拜黄仁勋、希望他继续留任的员工来说，这一过程可能尤其困难。

她表示：“这有点像经历一段悲伤和哀悼的过程。”

与此同时，其他员工可能会因为这场丑闻受到的高度关注而感到失望、不安，甚至觉得自己遭到了背叛。

弗拉格尔说：“你不能假装员工的家人不会向他们询问到底发生了什么。”

不过，Netflix 前首席人才官杰西卡 · 尼尔（Jessica Neal）认为，黄仁勋的离职也为英伟达新任领导者修复公司文化提供了一个有利条件。

这至少表明，即便黄仁勋取得了非凡成就，也仍然需要为违反公司规范的行为承担后果。

尼尔表示：“企业最容易犯的错误之一，就是把卓越的业绩误认为是可以区别对待、甚至违反规则的通行证。”

她进一步指出：“每当企业因为某位员工表现出色，就允许他享有特殊待遇，实际上都是在向其他人传递一个信号：公司真正看重的究竟是什么。随着时间推移，这些例外最终就会演变成企业文化。”