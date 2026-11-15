初代 XBOX 游戏机迎上市 25 周年：奠定微软主机业务根基，未来平台发展方向仍不明朗

IT之家 11 月 15 日消息，据 Tom’s Hardware 报道，微软初代 XBOX 于 2001 年 11 月 15 日在北美市场正式发售，如今已迎来上市 25 周年。

这款主机本质上是一台采用定制硬件的 PC，搭载英特尔 Pentium III 处理器和英伟达 GPU，机身采用体积庞大的黑绿色外壳，主要竞争对手包括索尼 PlayStation 2、任天堂 GameCube 和世嘉 Dreamcast。

尽管面对实力强劲的对手，XBOX 凭借出色的硬件配置，以及《光环：战斗进化》（Halo: Combat Evolved）这款独占游戏，成功在主机市场站稳脚跟，最终销量达到 2400 万台，超过任天堂和世嘉的同期产品，仅次于 PlayStation 2。

回顾初代 Xbox 的硬件配置，可以发现微软当时采用了相当激进的策略，该机搭载主频 733 MHz 的英特尔 Pentium III 处理器，以及主频 233 MHz 的英伟达 NV2A GPU，配备 64 MB DDR SDRAM 内存。游戏通过 DVD 光驱读取，主机内部还首次配备 8 GB 硬盘，同时支持 8 MB 可拆卸存储卡，还标配以太网接口。

如今来看，初代 XBOX 为微软此后 25 年的游戏主机业务奠定了基础，其市场表现也证明了这一战略的成功。不过，随着游戏行业即将迈入新一代硬件周期，微软 XBOX 业务未来的发展方向却变得愈发不明朗。