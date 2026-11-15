移动沙丘上的“风车林”，国内首例沙漠腹地风电项目并网发电

IT之家 11 月 15 日消息，中国电建今日发文，近日，中国电建总承包的国内首例沙漠腹地风电项目 —— 蒙能阿电入乌 30 万千瓦风电项目首批机组并网发电，为极端环境条件下建设“沙戈荒”大基地提供可借鉴实践样本。

IT之家获悉，蒙能阿电入乌 30 万千瓦风电项目位于内蒙古自治区阿拉善盟乌兰布和沙漠腹地，总装机容量 300 兆瓦，包括 30 台单机容量 10 兆瓦风力发电机组、39 公里架空集电线路、2 座 220 千伏升压站。此次并网的首批机组共 16 台，装机容量 160 兆瓦。

该项目是 200 万千瓦“阿电入乌”区域互济新能源项目的风电部分，整体项目还包括 170 万千瓦光伏，同步配套 30 万千瓦 / 60 万千瓦时储能设施。全部建成后，每年将向乌海地区输送清洁电力 41.8 亿千瓦时。

官方表示，作为国内首例在沙漠腹地实施的风电项目，大件运输通道在流沙中被反复掩埋、松散沙层造成风机基础承载力不足、流动地形下百吨级设备运输和吊装的精准对位难度大…… 每一项都是严峻的考验。

据介绍，电建项目团队针对移动沙丘基础施工、大件物流组织和吊装窗口期管控逐项制定专项方案，攻克流沙环境下风机基础建设与精准安装的系列难题，创新深层次细砂层混凝土灌注桩施工、架空集电线防风固沙、流沙条件下大件运输施工工艺，形成了可复制的沙漠腹地风电项目施工和管理经验，有力支撑国家“沙戈荒”大型风电光伏基地建设向沙漠腹地延伸。

目前，这条从阿拉善通向乌海的绿色电力通道，正推动大漠风光资源转化为稳定清洁电能，为跨盟市能源协同和光伏治沙探索出了新路径。项目全容量投产后，年发电量约 6.9 亿千瓦时，可节约标准煤约 22.7 万吨、减少二氧化碳排放约 59 万吨，将进一步优化蒙西地区电网布局，助力阿拉善盟绿电外送与荒漠化治理协同增效，为西部地区绿色低碳转型、国家新型能源体系建立持续注入强劲绿色动能。