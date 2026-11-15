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移动沙丘上的“风车林”，国内首例沙漠腹地风电项目并网发电

2026/11/15 19:58:05 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 11 月 15 日消息，中国电建今日发文，近日，中国电建总承包的国内首例沙漠腹地风电项目 —— 蒙能阿电入乌 30 万千瓦风电项目首批机组并网发电，为极端环境条件下建设“沙戈荒”大基地提供可借鉴实践样本。

IT之家获悉，蒙能阿电入乌 30 万千瓦风电项目位于内蒙古自治区阿拉善盟乌兰布和沙漠腹地，总装机容量 300 兆瓦，包括 30 台单机容量 10 兆瓦风力发电机组、39 公里架空集电线路、2 座 220 千伏升压站。此次并网的首批机组共 16 台，装机容量 160 兆瓦。

该项目是 200 万千瓦“阿电入乌”区域互济新能源项目的风电部分，整体项目还包括 170 万千瓦光伏，同步配套 30 万千瓦 / 60 万千瓦时储能设施。全部建成后，每年将向乌海地区输送清洁电力 41.8 亿千瓦时。

官方表示，作为国内首例在沙漠腹地实施的风电项目，大件运输通道在流沙中被反复掩埋松散沙层造成风机基础承载力不足流动地形下百吨级设备运输和吊装的精准对位难度大…… 每一项都是严峻的考验。

据介绍，电建项目团队针对移动沙丘基础施工、大件物流组织和吊装窗口期管控逐项制定专项方案，攻克流沙环境下风机基础建设与精准安装的系列难题，创新深层次细砂层混凝土灌注桩施工、架空集电线防风固沙、流沙条件下大件运输施工工艺，形成了可复制的沙漠腹地风电项目施工和管理经验，有力支撑国家“沙戈荒”大型风电光伏基地建设向沙漠腹地延伸。

目前，这条从阿拉善通向乌海的绿色电力通道，正推动大漠风光资源转化为稳定清洁电能，为跨盟市能源协同和光伏治沙探索出了新路径。项目全容量投产后，年发电量约 6.9 亿千瓦时，可节约标准煤约 22.7 万吨、减少二氧化碳排放约 59 万吨，将进一步优化蒙西地区电网布局，助力阿拉善盟绿电外送与荒漠化治理协同增效，为西部地区绿色低碳转型、国家新型能源体系建立持续注入强劲绿色动能。

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关键词：沙漠风电

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