韩国税务师考试头名 AI 作弊曝光后，政府全面调查今年国家资格考试

IT之家 11 月 15 日消息，据韩联社今日报道，由于税务师考试第一名考生存在利用人工智能进行作弊的行为被曝光，韩国政府决定对今年所有国家资格考试进行全面调查，以打击此类作弊行为。

报道称，劳动部和相关机构决定对在第 63 届税务师考试中发现有 AI 作弊行为的第一名考生 A 进行取消考试成绩的处理，并限制其五年内不得参加该考试，以尽快落实后续措施。

政府还计划年内出台一系列综合措施来防止国家资格考试中的作弊行为，比如引入红外线探测器等设备。此外，他们还将积极配合警方等调查机构的调查，并推进相关指控程序。

报道提到，考生 A 不仅在税务师考试中作弊，甚至在注册会计师第一次考试中也使用了同样的手段进行作弊。鉴于此情况，根据这次作弊行为的模式，政府计划立即对今年所有国家资格考试中的人工智能作弊行为展开调查。

同时，还将开设线上线下举报中心，允许人们举报涉及 AI 设备的国家资格考试作弊行为。考试现场的监控也会得到显著加强。将禁止携带或使用智能设备（如智能眼镜）的行为，以及相应的处罚标准明确下来。同时，会增加监管人员关于如何识别这些设备以及采取相应措施的培训时间。

劳动部与公共机构还将联合成立一个工作组，对全国资格考试的整体认证体系进行全面检查。同时，计划在年内制定防止作弊行为的综合措施。

据IT之家此前报道，IT之家注意到，韩国第 63 届税务师考试第一名考生 A 某近日接受一名律师采访时，承认自己的作弊行为。A 某表示，他在考试中利用微型摄像头拍摄考试题目，再将照片发给 AI 查看答案。他声称自己在今年 4 月、7 月举行的第一轮、第二轮考试中都实施了作弊行为。

A 某曾在此前公开自己的考试成绩。在采用选择题的第一轮考试中，他 160 道题目仅答错 1 题。其中财政学科目得分 97.5 分，税法学概论、会计学概论和商法科目均获得满分 100 分。由于考试分数高得异常，后续有网友怀疑他是否利用 AI 设备作弊。

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