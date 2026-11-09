韩国 2026 年高考开考在即：将有专人查 AI 眼镜，任何电子设备禁止进入考场

IT之家 11 月 9 日消息，据新华社报道，今年的韩国大学修学能力考试（即高考）定于本月 19 日举行。韩国教育部 9 日发布“考生注意事项指南”，明确禁止考生携带任何电子设备进入考场，尤其是出现在近期多起作弊丑闻的人工智能（AI）眼镜。

指南显示，禁带物品包括手机、平板电脑、AI 眼镜、智能手表、具备蓝牙通信功能的耳机等。考生若误将电子设备带入考场，须在第一场考试开始前按监考人员要求上交，所有科目考完后方可领回；若未按要求上交，一经发现将按作弊处理，考试成绩作废。

每个考点将安排一名工作人员专门检查 AI 眼镜。考生若佩戴 AI 眼镜，即使没有使用，也将被取消当年考试成绩和下一年度报考资格。考试期间，考生可使用普通指针式手表，不得使用具备支付、通信功能或电子显示屏的电子表。

今年以来，韩国查处多起考生佩戴 AI 眼镜作弊事件，涉案场景覆盖各类等级考试。韩国教育部今年 7 月把 AI 眼镜列入高考禁带物品清单。

据IT之家此前报道，今年 10 月，韩国教育部宣布，计划对在大学入学统考中使用 AI 眼镜作弊的考生处以最长三年禁考的处罚。从今年的考试开始，每个考点都会安排专人专门识别智能眼镜，政府还考虑在明年部署信号探测设备。此前韩国多地考试接连出现利用智能眼镜作弊的案件，韩国政府因此提高处罚力度、强化考场监管。

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