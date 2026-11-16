KTC 预告 6K Mini LED 显示器 M32P2，CES 2027 展出样品

IT之家 11 月 16 日消息，据外媒 TechRadar 数小时前报道，KTC 计划在 CES 2027 上展示多款显示新品，其中 M32P2 是一款基于 31.5" 6016×3384 IPS 面板的 2304 分区 Mini LED 背光显示器。

▲ 图源：KTC

该型号刷新率 60Hz；拥有 1000nit 的 HDR 峰值亮度，静态对比度 1000:1；色深 8bit + FRC，色域 99% DCI-P3 / 98% sRGB；提供 2 个 HDMI 2.1、1 个 DisplayPort 1.4、1 个全功能 USB-C，同时通过 USB Hub 拓展出 2 个 USB 5Gbps 下行；原装支架支持上下、俯仰调节，兼容 100×100 (mm) VESA 壁挂规范。

KTC 表示 M32P2 在明年初展示时仍处于样品阶段，不会正式发布。该制造商也未透露该产品的定价情况。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。