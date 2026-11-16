里程碑时刻！曝华为鸿蒙 HarmonyOS 装机量突破 1 亿台

IT之家 11 月 16 日消息，奇妙工具箱今日数据显示，华为鸿蒙 HarmonyOS 操作系统装机量突破 1 亿台，又一里程碑时刻达成。

根据奇妙工具箱说明：鸿蒙系统（HarmonyOS 5 及以上）装机量数据来源于华为 App Gallery 应用市场。每日人工收集并更新数据，确保信息的时效性。

参考IT之家此前报道，在今年 3 月的直播中，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东透露，鸿蒙系统用户规模正经历急剧增长，预计将在今年冬季前突破 1 亿大关。

华为官网披露，截至 2026 年 6 月，全球鸿蒙开发者规模已超 1100 万，华为应用市场可获取的鸿蒙应用与服务数量突破 38 万。第三方数据显示，鸿蒙已稳居中国第二大智能手机操作系统，2026 年第一季度在中国智能手机市场份额达 19%。

延伸阅读

华为原生鸿蒙操作系统 HarmonyOS NEXT（HarmonyOS 5）于 2024 年 10 月 22 日在“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”上正式发布，被称为继苹果 iOS 和安卓系统后全球第三大移动操作系统。

与早期版本相比，鸿蒙 5 实现了系统底座的全部自研，摆脱了对 AOSP 开放源代码的依赖，不再兼容安卓应用，因此也被称为“原生鸿蒙”或“纯血鸿蒙”。

华为官方披露的鸿蒙终端设备里程碑数据包括：2025 年 7 月突破 1000 万台，2026 年 1 月突破 4000 万台，2026 年 6 月华为开发者大会（HDC 2026）期间 HarmonyOS 6 终端设备数突破 6600 万台，2026 年 8 月突破 8000 万台，2026 年 9 月突破 8500 万台，2026 年 10 月 1 日华为 Mate 90 系列发布会上宣布截至 2026 年 9 月 28 日 HarmonyOS 6 与 HarmonyOS 7 终端设备数突破 9000 万（统计口径包括鸿蒙手机、鸿蒙平板和鸿蒙 PC）。

需要注意的是，华为官方公布的为“终端设备数”，而第三方工具按应用市场数据反推的为“装机量”，两者统计口径不同。此次“突破 1 亿台”数据即来自第三方“奇妙工具箱”的估算，并非华为官方发布的数字，建议以华为官方后续发布为准。

在 2026 年 6 月的华为开发者大会上，华为正式发布 HarmonyOS 7 开发者 Beta，其搭载全新 Agent 架构与进化的鸿蒙智能（Harmony Intelligence），并升级鸿蒙智能体框架 HMAF，向开发者开放超过 20 项系统级 AI 能力。

据 Counterpoint 数据，HarmonyOS 在 2025 年第三季度全球手机操作系统份额为 4%，位列全球第三；2026 年第一季度在中国市场份额达 19%，超过 iOS 的 17%。