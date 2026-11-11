华为鸿蒙 HarmonyOS 7 (API 26.0.1)Developer Beta 开启定向招募，Mate 80 Pro 等机型可报名

IT之家 11 月 11 日消息，华为鸿蒙 HarmonyOS 开发套件 26.0.1 Beta1 今日正式发布，该版本为 26.0.0 的增量版本，仅供对新增特性有需求的开发者尝鲜使用。

IT之家注意到，华为开发者联盟已开启 HarmonyOS 7 (API 26.0.1)Developer Beta 定向招募。开发者可通过活动提前获取版本体验新能力，开展应用开发、适配与调测，并反馈使用过程中的问题。

需要注意的是，本次活动仅面向开发者开放，优先面向已上架鸿蒙应用的开发者招募。本次活动仅支持在中国大陆使用且符合基线版本的以下机型：

HUAWEI Mate 80 Pro

HUAWEI Mate X7

HUAWEI Mate XTs 非凡大师

HUAWEI Pura 90

HUAWEI Pura X

HUAWEI Pura X 典藏版

HUAWEI Pura X Max

HUAWEI Pura X Max 典藏版

HUAWEI nova 15 Pro

作为参考，26.0.1 Beta1 在 26.0.0 的基础上，开发能力进一步增强：Ability Kit 新增子进程信息查询能力；ArkTS 容器集 Map 类新增多个更新 Map 映射关系的接口；ArkUI 新增预加载 NavDestination 页面、扩展动画组件的 C API 等能力；Basic Services Kit 新增 USB 管理、板级硬件查询；Core File Kit 新增卷管理能力；MDM Kit 新增打印机白名单、精确定时器等能力；新增车辆感知与用户识别能力等。

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