怕玩家卸载游戏给《GTA 6》腾空间？EA《麦登橄榄球 27》新增“请勿删除”弹窗

IT之家 11 月 16 日消息，据 IGN 今日报道，EA 在《GTA 6》发售前向《Madden NFL 27》玩家推送了一条特殊的游戏内弹窗，提醒玩家不要删除游戏，并预告将于 11 月 17 日推出新更新。

由于消息采用了类似《GTA 6》预告宣传的粉紫色调和棕榈树元素，不少玩家认为，EA 此举是在提醒用户不要为了给《GTA 6》腾出存储空间而卸载《Madden NFL 27》。

这条游戏内弹窗以“Don't Delete”（不要删除）开头，随后写道：“[加密信号] 目标已锁定。团队正在集结，准备执行一项高风险行动。等待我们的线人于 11 月 17 日发出信号…… 请勿泄露此消息！”

EA 并未在弹窗中直接提及《GTA 6》，但其视觉设计明显带有类似《GTA 6》宣传物料的风格。早期截图还显示，消息中曾将“awaiting signal”（等待信号）拼写为“awating signal”，后续玩家分享的截图显示这一错误似乎已得到修正。

这并非 EA 首次借《GTA 6》的话题宣传《Madden NFL 27》。EA 官方账号 11 月 10 日曾发布消息，预告游戏将于 11 月 18 日推出更新，并写道：“Don't let 210GB get between you and Your League”（别让 210GB 挡在你和你的联盟之间）。这句话借用了《GTA 6》约 210GB 的文件体积话题，暗示玩家不要因为新游戏占用存储空间而放弃《Madden NFL 27》。

此外，玩家社区已经开始围绕这条消息展开讨论。有 Reddit 用户认为，这反映出 EA 对《GTA 6》发售可能影响其他游戏玩家活跃度的担忧，也有 X 用户调侃称，EA 简直是在恳求玩家不要删除《Madden NFL 27》。

IT之家注：《Madden NFL 27》于 2026 年 8 月 13 日登陆 PC、Nintendo Switch 2、PlayStation 5 和 Xbox Series X/S 平台。《GTA 6》则计划于 11 月 19 日登陆 PlayStation 5 和 Xbox Series X/S 平台。