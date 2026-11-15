《GTA 6》通关时长爆料：主线约 50 小时，白金全成就预计 200 小时

IT之家 11 月 15 日消息，《GTA 6》定于 2026 年 11 月 19 日正式发售，不少玩家已经开始关注游戏的奖杯和成就系统：想要拿到白金奖杯或完成全部成就，究竟需要投入多少时间？

从目前披露的信息来看，《GTA 6》的主线剧情相当漫长，而想要完成全部成就，所需时间可能更加惊人。

要想准确预测《GTA 6》的通关时间并不容易，因为不同玩家的游戏水平和游玩方式各不相同。不过，根据 Insider Gaming 目前从实际体验过游戏的玩家那里收集到的信息，完整通关主线剧情预计需要约 50 小时。

游戏总共包含 5 个独立章节，主线任务接近 100 个。每项任务的长度有所不同，玩家的操作水平也会影响实际耗时，但 50 小时似乎是目前较为普遍的预估。

IT之家注意到，Rockstar Games 开发负责人兼联合工作室负责人罗布 · 纳尔逊（Rob Nelson）此前接受《纽约时报》采访时，透露了自己对游戏体验的看法。

“我希望玩家能够早上起床，喝杯咖啡、洗个澡、穿好衣服，然后出门稍微锻炼一下。”纳尔逊说。

今年 2 月，他曾花费 80 小时通关了这款游戏，不仅完成了主线剧情，还完成了一些会影响故事发展的支线任务。

他还补充道：“和一些人互动，四处探索，或许惹点麻烦，抢劫一些地方，赚点钱。”

《GTA 6》白金奖杯或全成就需要多长时间？

相比主线通关时间，想要拿到《GTA 6》的白金奖杯或完成全部成就，所需时间更难预测，因为部分奖杯和成就可能涉及随机事件（RNG），玩家未必能够按照固定流程完成。

不过，根据目前掌握的信息，想要完成游戏的全部内容，玩家可能需要投入约 200 小时。这一时间超过《GTA 5》全成就挑战所需时间的两倍。

如果玩家熟悉《荒野大镖客：救赎 2》，那么《GTA 6》的全成就挑战可能与之时长相近。《荒野大镖客：救赎 2》的全成就耗时记录约为 196 小时。当然，最终时间仍取决于部分随机要素。

此外，别忘了《GTA 6》的游戏地图中还存在 170 多种不同的野生动物。玩家需要像在《荒野大镖客：救赎 2》中那样，对这些动物逐一进行扫描。