2.4 万亿参数阿里通义千问 Qwen4-Max 正式上线：任务成本降低超 60%，后续将开源小尺寸模型

IT之家 11 月 16 日消息，阿里通义千问团队今日宣布推出新一代旗舰模型 Qwen4-Max，采用全新的 MoE（混合专家）架构，主干参数规模达到 2.4 万亿，原生支持视觉理解，并提供 100 万 Token 上下文窗口。

与此前 11 月 11 日先行开放的限时预览版不同，此次发布标志着 Qwen4-Max 作为正式版本接入千问 AI 平台，开发者可通过 Token Plan 或 API 调用。

Qwen4-Max 采用稀疏 MoE 架构，围绕 Attention、Residual 和 Embedding 三个层面做了系统性调整。每四层中三层使用 Gated DeltaNet 将历史信息压缩为固定状态，剩余一层以 Qwen Sparse Attention 按 block 粒度选择相关上下文，以降低长序列的注意力计算开销；Gated Residual 将残差流扩展为四条并行分支，增强跨层信息传递；N-gram Embedding 则在第二层以查表方式提供局部 token 模式表示，以较低额外算力扩展模型容量。

官方称，新模型在提升复杂工作任务处理能力的同时，能够减少 Token 消耗并降低任务成本。

▲ 编程、办公及长程任务综合性能对比。相比 Qwen3.8-Max，Qwen4-Max 的整体能力显著提升。

根据 Qwen 官方博客介绍，Qwen4-Max 面向办公生产力、创意创作、软件开发和科学研究等场景，重点提升专业工具使用能力、长周期任务执行能力以及最终交付质量。模型能够处理 3D 建模、游戏开发、工业制造、金融、法律、医疗和前沿科学研究等任务。

效率是此次升级的显性指标。Qwen4-Max 在 Work360 行业基准上取得 52.69 分，前代 Qwen3.8-Max 为 47.74 分。

在同等性能下，Xhigh 和 High 两档推理强度的 token 消耗分别比前代减少约 24% 和 35%；Terminal-Bench 4.0 上的 token 消耗降幅则达到约 48% 和 49%。API 定价同步下调，尤其大幅降低了缓存命中价格，Work360 评测中单个任务的平均费用从 26.58 元降至 11.16 元，降幅 58%。

为了评估模型在真实工作场景中的表现，Qwen 团队还开发了 Work360 评测框架，用于模拟和分类复杂的专业工作任务。IT之家注意到，该框架覆盖 26 个一级领域、182 个二级子领域和 721 个三级专业方向，涉及多种行业和职业工作流程。

模型能力向长程任务执行倾斜。Qwen4-Max 支持百万 token 上下文窗口和原生视觉输入，在智能体场景中引入 Live Delivery 机制：先交付可用首版，再根据用户反馈逐版扩展内容与质量，同步开源了 Qwen-Live-Delivery-Plugin 插件。

官方展示的案例覆盖 Blender 三维建模、Unity 与 Unreal 引擎游戏开发、汽车产线规划与零件加工编程，以及金融投研、法律尽调和危重症临床辅助等专业场景。在汽车零件加工案例中，单个工件编程的人工投入从约 475 分钟降至 24 分钟。

Qwen4-Max 是 Qwen4 系列的首款模型。官方表示，系列中的小尺寸模型将陆续开源，沿袭同源技术路线，面向小模型更擅长的场景做取舍。

目前，Qwen4-Max API 已在 QwenCloud 上线，开发者可以通过 API 接入。此外，用户还可以通过 Qwen Studio、QwenWork 和 Qoder 体验新模型。

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