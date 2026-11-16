飞傲蓝牙解码耳机功率放大器 BTR25 发售：699 元，支持 aptX Lossless / LE Audio / LDAC 全规格

IT之家 11 月 16 日消息，飞傲 BTR25 便携式蓝牙解码耳放今日正式开售，官方售价 699 元。这款产品是 BTR15 的后续型号，在蓝牙芯片、解码架构和机身设计上做了多项更新。

BTR25 搭载高通 QCC3095 蓝牙芯片，支持蓝牙 6.2，并完整覆盖 aptX Lossless、LDAC 与 LE Audio 等无损及高解析音频编码。

其音频架构以 ESS ES9069Q DAC 为核心，搭配两颗 ES9603Q 耳放芯片，构成全差分输出。其 4.4mm 平衡口在 16Ω 负载下可提供最高 570mW+570mW 的输出功率，3.5mm 单端口则覆盖更广泛的耳机类型。

机身采用 CNC 加工的铝合金外壳，正面配有一块 1.3 英寸彩色 IPS 显示屏，可实时显示曲目信息。BTR25 支持 PC、蓝牙、Phone 三模式一键切换，背部设有可拆卸磁吸背夹，方便用户在蓝牙随身和 USB 连接手机或电脑两种场景间切换。

IT之家注：蓝牙音频编码中的 aptX Lossless 为高通推出的无损传输协议，理论码率可满足 CD 级音质的无线传输需求。

USB 模式下，BTR25 通过 SPV5048 芯片支持最高 32bit/384kHz 的 PCM 解码与原生 DSD256，可充当电脑或手机的外置声卡使用。用户可通过 FiiO Control 应用调节 10 段参数均衡器（PEQ），对声音风格做更细致的自定义。

续航方面，官方标称蓝牙播放最长约 10 小时。机身不含背夹的尺寸为 72×35×13.7mm，重量 46 克；装上磁吸背夹后厚度增至 22.1mm，重量 55 克。BTR25 提供黑色、复古金和渐变绿三种阳极氧化铝配色可选。

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