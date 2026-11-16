联想杨元庆提出“私域数据飞轮”：AI 产业竞争将从比模型参数转向比混合式 AI 落地能力

IT之家 11 月 16 日消息，以“拾光同行，科技向新”为主题的 2026 联想创投 CEO 年会于 11 月 15 日至 16 日在浙江杭州举行。

联想集团董事长兼 CEO 杨元庆在大会上发表题为《以混合式 AI 加速转型，共创 AI 普惠未来》的主旨演讲，阐释联想集团对 AI 产业趋势的最新判断，以及联想混合式 AI 战略的落地进展。

杨元庆在演讲中指出，AI 正从生成迈入执行，智能体正在成为价值核心。他表示，AI 的成功不只是看卖了多少设备、建了多少基础设施，更要看智能体有没有被用起来，有没有持续创造价值。对个人来说，成功的智能体要真正懂你，最终成为你的 AI 双胞胎；对企业来说，成功的智能体要能跨越数据领域、打破应用孤岛，让人和智能体并肩工作。而智能体理解得有多深，取决于数据有多丰富，记忆有多深多久。

他提出了“私域数据飞轮”，即个人设备和企业业务产生数据，数据训练智能体；智能体越懂用户和企业，用户和企业就越愿意用，从而产生更多数据。公共数据人人都有，模型会越来越趋同。真正拉开差距的，是通过个人智能和企业智能，释放用户独有的私域数据潜能。

杨元庆判断，AI 产业的竞争将从比拼模型参数转向比拼混合式 AI 的落地能力。“AI 的下一战，不仅靠模型，更靠数据，靠混合式 AI。”他强调，企业在各类应用中积累的数据归用户自己所有，不属于应用软件或 SaaS 服务提供商。

在个人智能领域，联想推进“一体多端”战略。今年第三季度，联想 AI PC 全球市场份额达 25%，继续位居第一。在中国市场，AI PC 占联想笔记本销量超 50%，截至目前累计销量突破 700 万台。联想持续拓展 AI 主机、AI 眼镜等终端，42 款 AI 终端通过首批 L3 级测试，数量居行业首位；天禧个人超级智能体已升级至 4.5，从被动调用走向自主执行。

在企业智能领域，联想持续加强“端-边-云”混合式 AI 基础设施，加快布局 AI 推理计算和边缘计算。杨元庆认为，未来 70% 至 80% 的 Token 将产生在边侧或端侧，20% 至 30% 在云上。

IT之家注意到，今年是联想创投成立 10 周年。杨元庆表示，十年来联想创投已投资超过 350 家优秀科技企业，其中 27 家实现 IPO。目前有 70 多家被投企业围绕联想混合式 AI 架构开展业务合作，覆盖算力基础设施、模型和应用等多个层面。最近一年，联想集团与被投企业的生态协同金额就超过 100 亿人民币。