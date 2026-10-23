联想杨元庆预测：未来 80% Token 将在终端和边缘生成，每个人都将需要一台家用服务器或 AI 中心

IT之家 10 月 23 日消息，据新浪科技今日报道，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆在一场内部领导力发展培训项目中，分享了其对下一阶段 AI 产业发展趋势及联想战略的最新判断。

杨元庆认为，随着大模型参数规模进入万亿级别、Token 使用规模持续扩大，如何提升 AI 计算效率、降低 Token 使用成本，将成为 AI 规模化普及的重要课题。

他预测，未来 80% 的 Token 将在终端和边缘侧生成。这意味着，随着 AI 应用从云端集中式计算向端边云协同演进，越来越多的 AI 推理任务有望在终端和边缘侧完成，个人计算设备与边缘基础设施将迎来新的增长空间。

对于个人 AI 的发展，杨元庆判断：随着个人 AI 日益普及，每个人都需要一台家用服务器或者属于自己的 AI 中心。这意味着，未来个人计算可能不再局限于一台 PC 或智能手机，而是形成围绕个人数据、模型和智能体运行的专属计算体系。

杨元庆还提出一个趋势：未来很多设备将不再由人直接使用，而是由 Agent 使用。随着智能体从回答问题转向自主执行任务，未来的计算设备不仅需要满足人的交互需求，还需要适应智能体持续运行、协同工作和自动执行任务的需要。

联想近年来除了持续领跑 PC 市场，在 AI 业务方面也有布局。根据联想集团官方第一财季（2026 年 4 月 1 日～2026 年 6 月 30 日）报告，其全球人工智能个人电脑市场份额创第一财季新高，达 25.1%。

据《华尔街日报》今日援引知情人士消息称，DeepSeek 完成千亿元人民币新一轮融资，消息称“联想系”投资者入局。