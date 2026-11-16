索尼一站式支持应用 Support by Sony 明年 2 月 28 日停止服务，改用各产品线专属应用

IT之家 11 月 16 日消息，索尼（Sony）宣布，将于 2027 年 2 月 28 日正式停止运营 Support by Sony 应用。这款官方服务应用原本用于向用户推送固件更新提醒、提供故障排查帮助，还能发送索尼产品资讯和新闻通知。

索尼并没有选择继续完善这款集多种功能于一体的应用，而是计划引导用户下载不同的独立服务应用，分别管理 WH-1000XM6 耳机、BRAVIA 电视以及相机等设备。

不可否认，针对不同产品开发的专用应用，通常能够提供比通用应用更丰富的设备控制功能。但对于同时拥有索尼耳机、电视和相机等多种产品的用户来说，这意味着今后管理设备将变得更加麻烦。

索尼已经明确表示，Support by Sony 将在停止服务后从苹果 App Store 和 Google Play 商店下架。届时，现有用户打开应用时将看到服务终止通知，此后不再收到任何固件更新提醒，过去通过该应用推送的产品消息也将无法查看。

不过，用户仍然可以通过索尼针对不同产品推出的专用应用和官方支持中心获取帮助。

对于支持的耳机和音箱产品，索尼建议用户改用 Sony Sound Connect 应用。该应用支持调整均衡器设置，还可以为兼容设备安装固件更新。

IT之家注意到，索尼此前于 2024 年 10 月对原有的 Headphones Connect 应用进行了改版，并将其更名为 Sound Connect，进一步扩大了对旗下音频产品的支持范围，包括 LinkBuds 系列开放式耳机和音箱等产品。

对于电视用户，Sony BRAVIA Connect 应用可以为兼容的 BRAVIA 电视和音响设备提供遥控、设备设置及技术支持功能，其中包括 BRAVIA Theater Bar 5 等产品。

相机用户则可以使用 Sony Creators' App，该应用支持远程拍摄、媒体文件传输，还能接收固件更新通知。

与原来的 Support by Sony 相比，这些专用应用的优势在于，用户不仅能收到设备更新提醒，还可以直接通过应用操作和管理相应设备。

不过，索尼的应用生态也存在一些兼容性问题。BRAVIA Connect 并不支持所有索尼电视，部分较旧的索尼相机仍然需要使用 Imaging Edge Mobile 应用。

因此，对于拥有多款索尼产品的忠实用户来说，今后可能需要在多个应用之间频繁切换，才能完成设备管理。

即使用户的设备无法兼容上述专用应用，也不必担心完全失去官方支持。索尼表示，用户仍然可以通过官方网站查阅产品说明书、下载可用的固件更新，以及获取故障排查帮助。

部分搭载 Android TV 或 Google TV 系统的索尼电视，还可以根据具体型号，通过系统设置或帮助菜单直接检查软件更新。

至于用户此前在 Support by Sony 中保存的书签，索尼尚未说明是否会将其迁移至其他应用。

此外，索尼也没有解释此次关闭 Support by Sony 的具体原因。目前，这款应用在 Google Play 商店的累计下载量已经超过 100 万次。