国产独游《艾希》十周年续作《艾希：续》Steam 版最终众筹金额超 4280 万元，原目标 1 万元

IT之家 11 月 16 日消息，国产横版动作独立游戏《艾希》（ICEY）发售十年后，作者老马克肖公布了游戏续作《艾希：续》。本作已于 10 月 1 日开启众筹，目标金额 1 万元。

IT之家查询获悉，《艾希》十周年续作《艾希：续》众筹已结束，最终筹得金额超 4,280 万元（42,807,662.9 元），收获了 259,743 人的众筹支持。

公开资料显示，初代《艾希》于 2016 年正式发售，凭借独特的旁白叙事、快节奏战斗以及打破第四面墙的 Meta 元素设计获得大量玩家认可，在 Steam 平台收获“特别好评”评价，并曾获得 2016 年东京电玩展《电击 PlayStation》最佳独立游戏提名、2016 年台北电玩展最受期待独立游戏第二名等多个奖项。

《艾希：续》制作人老马克肖 10 月 18 日在B站发布众筹 Q&A，明确提到本作将于 2027 年 5 月 1 日在 Steam 发售，项目一开始就定死了“5 月 1 日必须做完”，不会跳票。他表示，众筹拿到这么多钱绝对不会延期把质量做得更好一点。能确保的是 5 月 1 日这个版本照常上架，之后额外再做一些免费的内容给大家。

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