《艾希：续》制作人确认不会跳票，上市后计划推出免费 DLC

IT之家 10 月 18 日消息，国产横版动作游戏《艾希》续作《艾希：续》近日开启众筹，目前已筹集资金约 3700 万元。

IT之家注意到，《艾希：续》制作人老马克肖今天在B站发布众筹 Q&A，明确提到本作将于 2027 年 5 月 1 日在 Steam 发售，项目一开始就定死了“5 月 1 日必须做完”，不会跳票。

他表示，众筹拿到这么多钱绝对不会延期把质量做得更好一点。能确保的是 5 月 1 日这个版本照常上架，之后额外再做一些免费的内容给大家。

同时，本作众筹最直接的原因是 Steam 账期。游戏在 Steam 卖出去的钱，最快也要 2~3 个月才结算到账。他们的资金本来就刚好算到 5 月 1 号，游戏做完、账上就没钱了。

而且众筹页面只写 1 万元的原因是平台方面要求，达不到众筹目标就算众筹失败，钱不会打过来。所以就不赌了，定 1 万。原先最主要的目标其实是筹到 20 到 30 万，足够撑过账期就行。后来没想到这么多玩家支持。

此外，本作无论众筹多少钱，都是一个 48 块钱的游戏。游戏的质量和对应的内容，从众筹开始之前就已经定死。但官方将在未来至少推出两个免费 DLC，不会做任何收费 DLC。