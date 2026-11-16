国际货币基金组织总裁警告：全球经济过度依赖 AI，相关循环融资规模超 1 万亿美元

IT之家 11 月 16 日消息，据 CNBC 报道，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜 · 格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）当地时间周一表示，全球经济目前正“依靠 AI 这条腿支撑”，但对这一领域的过度依赖可能危及全球金融稳定。

格奥尔基耶娃在菲律宾出席东盟峰会期间接受采访时指出，如果市场对 AI 的投资信心突然下降，资金开始撤离这一领域，全球经济增长可能受到削弱。

“当前世界经济就像站在一条腿上，而这条腿就是 AI。如果这条腿出现摇晃，就可能引发金融稳定问题。”格奥尔基耶娃警告称。

IMF 估计，AI 企业之间的循环融资规模已经超过 1 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.68 万亿元人民币）。这类交易通常是指投资者向 AI 企业注资，而资金最终又通过采购订单等形式回流至投资方。其中，约三分之二的资金来自债务融资。

格奥尔基耶娃表示：“这个规模还算不上特别庞大，但增长速度非常快。”

英伟达（Nvidia）是这类循环融资交易的核心参与者之一。过去一个月，该公司市值蒸发超过 1 万亿美元（现汇率约合 6.68 万亿元人民币）。该公司前任 CEO 黄仁勋（Jensen Huang）卷入多起婚外情风波，引发全球 AI 相关股票遭到抛售，也让市场开始关注英伟达在 AI 基础设施建设融资中扮演的重要角色。

瑞银分析师蒂姆 · 阿尔库里（Tim Arcuri）近期在一份报告中估计，如果英伟达收缩融资规模，可能轻易导致整个 AI 产业链的资金供给减少 500 亿美元（现汇率约合 3,339.2 亿元人民币）甚至更多。而与此同时，利率上升已经推高了企业借贷成本。

格奥尔基耶娃发出上述警告之际，AI 基础设施建设一直是全球经济增长的重要引擎，为国际贸易和投资提供了有力支撑。

今年 10 月，IMF 将 2026 年全球经济增长预期上调至 3.1%。在伊朗战争引发能源供应紧张、拖累其他经济增长动力的背景下，主要经济体正越来越依赖 AI 投资来推动经济增长。

IMF 估计，全球约 40% 的劳动力将受到 AI 影响。经济研究机构凯投宏观（Capital Economics）则指出，近期全球出口增长中，多达 80% 集中在 AI 相关商品领域。

格奥尔基耶娃表示，投资者对 AI 的狂热反映出市场预期已经超前于这项技术目前实际展现出的能力。随着相关资产估值不断攀升，投资者往往容易过于激进，因此市场出现“一些调整”是必要的。

IMF 今年 10 月曾警告称，如果 AI 发展短期内未能达到市场预期，可能引发波及多个资产类别的无序调整。

在最糟糕的情景下，如果 AI 无法兑现市场寄予的高预期，美国股市可能在 2026 年下跌 20%，到 2028 年，全球经济产出也可能比基准预测水平低 1.1%。

过去几周，包括美国芯片制造商在内的全球股票市场经历了大幅抛售。随着英伟达即将公布财报，以及 Anthropic 备受关注的上市计划临近，投资者对 AI 交易的热情本周将再次接受考验。

格奥尔基耶娃周一将近期市场波动形容为“有序调整”，认为其不太可能演变成足以冲击全球经济的系统性风险，但她同时呼吁市场保持警惕，“我们必须密切关注事态发展。”