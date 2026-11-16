首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

AI 大模型周榜：谷歌 Gemini 4 Carbon 首秀强势登顶，国产模型稳居视频榜前五阵营

2026/11/16 16:17:30 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
评论：

IT之家 11 月 16 日消息，Arena（arena.ai）平台发布了 2026 年第 46 周（2026 年 11 月 9 日 ~11 月 15 日）大模型盲测投票榜单。

本周最大看点来自谷歌：新模型 Gemini 4 Carbon (High) 首秀便以 1526 分登顶综合榜，同家族的 Gemini 4 Argon (High) 以 1522 分紧随其后，两者仅差 4 分，在误差范围内视为并列第一。

国产模型方面，前端开发榜上月之暗面 kimi k3.1 pro (Max) 首次杀入第 12 名，成为榜单中排名最高的国产模型；AI 视频榜上，字节跳动 dreamina seedance 2.0 / 2.5 分别占据第 6、7 名，阿里 wan 3.0 位列第 8 名，国产阵营在视频生成赛道已稳定占据第一梯队。

整体来看，本周榜单呈现“谷歌新王登顶、Anthropic 固守智能体与前端、国产模型在多模态赛道持续渗透”的格局。

IT之家注：本榜单基于 Arena（arena.ai）平台匿名盲测投票，通过 ELO（智能体榜为百分比信号）计算排名，反映用户主观偏好而非绝对能力测试；不同分榜相互独立，不宜跨榜比较，分差在误差范围内均视为并列，新模型也需积累一定投票量后才会正式入榜。

综合榜

综合榜本周格局发生显著变化，谷歌新推出的 Gemini 4 Carbon (High) 以 1526 分空降第 1 名，紧随其后的是同家族老型号 Gemini 4 Argon (High) 以 1522 分位列第 2 名，两者分差仅 4 分，在置信区间内视为并列头部。

Meta 的 Muse Wonder (Max) 以 1511 分位列第 3 名，Anthropic 的 Claude Opus 5.5 (High) 以 1507 分位列第 4 名。

值得注意的是，Top 8 中 Anthropic 独占 5 席（Claude Opus 5.5、Claude Fable 5、Claude Opus 4.6、Claude Fable 5.1、Claude Opus 4.7），家族式占位特征明显，但分数差距极小，均在 6 分以内。Claude Opus 4.8 (High) 以 1482 分位列第 27 名，是 Anthropic 阵营中排名下滑最明显的型号，被多款同梯队模型反超。

国产模型在综合榜中处于中游位置，与头部仍有 40 分左右的差距：

  • 月之暗面 Kimi K3.1 Pro (Max) 排名最高，位列第 24 名，ELO 1485 分；

  • 月之暗面 Kimi K3 (Max) 位列第 20 名，ELO 1487 分；

  • 阿里 Qwen 3.8 Max 位列第 25 名，ELO 1484 分；

  • 智谱 GLM 5.3 (Max) 位列第 28 名，ELO 1482 分。

排名模型厂商分数 (±CI)票数价格 ($/M)
输入 / 输出		上下文
1Gemini 4 Carbon (High)Google1526 ±104273$$2 / $10N/A
2Gemini 4 Argon (High)Google1522 ±520779$$2 / $101M
3Muse Wonder (Max)Meta1511 ±612696$$4 / $201M
4Claude Opus 5.5 (High)Anthropic1507 ±615793$$4 / $201M
5Claude Fable 5 (High)Anthropic1504 ±445469$$10 / $501M
6Claude Opus 4.6 (High)Anthropic1503 ±384375$$5 / $251M
7Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic1502 ±520511$$10 / $501M
8Claude Opus 4.7 (High)Anthropic1501 ±464260$$5 / $251M
9Gemini 3.8 Flash (High)Google1497 ±462675$$0.75 / $3.751M
10Muse Spark 1.3 (Max)Meta1497 ±526806$$1.25 / $4.251M
— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
20Kimi K3 (Max)Moonshot1487 ±441402N/AN/A
24Kimi K3.1 Pro (Max)Moonshot1485 ±103995$$2 / $101M
25Qwen 3.8 MaxAlibaba1484 ±536936$$2 / $61M
28GLM 5.3 (Max)Z.ai1482 ±531604$$1.40 / $4.401M

前端开发榜

前端开发榜本周由 Anthropic 强势主导，Claude Fable 5.2 (xHigh) 以 1838 分高居第 1 名，领先第 2 名 Claude Opus 5.5 (Max)（1815 分）23 分，优势明显。

Top 5 中 Anthropic 独占 3 席（Claude Fable 5.2、Claude Opus 5.5、Claude Sonnet 5.5），谷歌 Gemini 4 Carbon (High) 以 1768 分位列第 4 名，OpenAI GPT 6 Astra (Max) 以 1764 分位列第 5 名。

国产模型在该榜表现亮眼：月之暗面 kimi k3.1 pro (Max) 以 1687 分位列第 12 名，是排名最高的国产模型，直接杀入前 15；阿里、深度求索、百度、小米、腾讯、智谱均有模型进入前 30 名，国产阵营在前 30 名中占据 8 席，是所有分榜中国产模型席位最多的一个。

排名模型厂商分数 (±CI)票数价格 ($/M)
输入 / 输出		上下文
1Claude Fable 5.2 (xHigh)Anthropic1838 ±211215$$8 / $401M
2Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic1815 ±124208$$4 / $201M
3Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic1772 ±105895$$2 / $101M
4Gemini 4 Carbon (High)Google1768 ±152120$$2 / $10N/A
5GPT 6 Astra (Max)OpenAI1764 ±98470$$10 / $501.1M
6GPT 6.1 Sol (Max)OpenAI1743 ±105590$$2 / $101.1M
7Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic1742 ±89800$$10 / $501M
8Muse Wonder Full (Max)Meta1723 ±142068N/AN/A
9Claude Sonnet 5.5 (High)Anthropic1715 ±87940$$2 / $101M
10Gemini 4 Hydrogen (High)Google1704 ±141997$$1.50 / $7.50N/A
— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
12Kimi K3.1 Pro (Max)Moonshot1687 ±104977$$2 / $101M
15Qwen 3.8 (Max 0902)Alibaba1676 ±622099$$2 / $6N/A
17Qwen 3.8 MaxAlibaba1670 ±123370$$2 / $61M
18DeepSeek V4.1 Flash (Max)
(1017)		DeepSeek1664 ±714108$$0.15 / $0.601M
18Ernie 5.5 Flash PreviewBaidu1668 ±16
$$0.28 / $1.13N/A
19Kimi K3 (Max)Moonshot1658 ±622448$$3 / $151M
25Mimo V2.6 FlashXiaomi1638 ±88944$$0.14 / $0.281.1M
26Hy4 (Preview)Tencent1632 ±104601$$0.83 / $2.501M
28Mimo V2.6 ProXiaomi1625 ±88846$$0.43 / $0.871.1M
29Qwen 3.8 Flash NextAlibaba1624 ±711380$$0.16 / $0.471M

智能体榜

智能体榜本周由 Anthropic 完全主导，Claude Fable 5.2 (Max) 以 30.48% 的净提升度高居第 1 名，领先第 2 名 Claude Opus 5.5 (Max)（19.51%）超过 11 个百分点，优势显著。

谷歌 Gemini 4 Carbon (High) 以 16.9% 位列第 3 名，其工具幻觉率仅 0.55%，是头部模型中工具调用最 " 干净 " 的之一。

Anthropic 在前 8 名中占据 5 席，OpenAI 在 7、9、10 名各有 1 款，谷歌在 3、5、11 名各有 1 款。

国产模型中，腾讯 Hy4 以 5.75% 位列第 18 名，月之暗面 Kimi K3.1 Pro (Max) 以 4.83% 位列第 20 名，处于第二梯队末尾。

排名模型厂商净提升度 (±CI)任务确认成功率好评 / 差评比可控性
1Claude Fable 5.2 (Max)Anthropic30.48% ±3.07%0% ±0%74.41% ±12.7%32.91% ±1.41%
2Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic19.51% ±2.04%0% ±0%40.72% ±7.59%18.41% ±1.94%
3Gemini 4 Carbon (High)Google16.9% ±0.68%0% ±0%40.91% ±2.48%19.06% ±0.61%
4Claude Sonnet 5.5 (Max)Anthropic16.07% ±2.81%0% ±0%31.11% ±11%14.53% ±2.73%
5Gemini 4 Hydrogen (High)Google14.8% ±2.23%0% ±0%32.12% ±8.39%20.53% ±2.04%
6Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic14.62% ±2.06%0% ±0%31.14% ±7.71%14.49% ±1.85%
7GPT-6 Astra (Max)OpenAI14.56% ±2.03%0% ±0%31.86% ±7.44%14.78% ±1.78%
8Claude Opus 5.5 (High)Anthropic14.22% ±1.05%0% ±0%29.83% ±3.71%15.34% ±0.97%
9GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI12.4% ±1.12%0% ±0%27.45% ±4.01%13.25% ±1.05%
10GPT-6.1 Terra (Max)OpenAI11.96% ±1.25%0% ±0%19.51% ±4.36%16.7% ±1.25%
— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
18Hy4Tencent5.75% ±1.29%0% ±0%6.21% ±4.27%9.3% ±1.48%
20Kimi K3.1 Pro (Max)Moonshot4.83% ±1.11%0% ±0%8.03% ±3.48%6.45% ±1.35%
25MiMo-V2.6-ProXiaomi2.16% ±0.9%0% ±0%2.98% ±2.74%1.29% ±1.18%
27DeepSeek-V4.1-Flash-20261017
(Max)		DeepSeek2.01% ±0.52%0% ±0%1.01% ±1.58%4.13% ±0.65%

AI 生图榜

AI 生图榜由 OpenAI 全面垄断，GPT Image 2.5 Sunburst 以 1429 分高居第 1 名，Top 5 全部被 OpenAI 的 GPT Image 系列包揽。

国产模型中，阿里 Qwen Image 3.0 Pro 以 1254 分位列第 14 名，是排名最高的国产生图模型；字节跳动 Seedream 5.0 Pro 以 1248 分位列第 17 名，两者分差仅 6 分，在误差范围内视为接近。

国产生图模型与头部 OpenAI 仍有 170 分以上的差距，处于第二梯队。

排名模型厂商分数 (±CI)票数价格 ($/M)
输入 / 输出		上下文
1GPT Image 2.5 SunburstOpenAI1429 ±563818

2GPT Image 2.6 Sunburst
(Medium)		OpenAI1406 ±132697

3GPT Image 2.5 FlareOpenAI1398 ±563120

4GPT Image 2.6 Flare (Medium)OpenAI1384 ±132532

5GPT Image 2 (medium)OpenAI1382 ±4108559

6Mai Image 2.6Microsoft AI1330 ±541413

7Gemini Nano Banana 2.1Google1327 ±94961

8Grok Imagine Image 2.0
(canvas)		SpaceXAI1318 ±79919

9Reve 2.1Reve1301 ±87893

10Grok Imagine Image 2.0
(20260801)		SpaceXAI1287 ±536215

— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
14Qwen Image 3.0 ProAlibaba1254 ±710899

17Seedream 5.0 ProBytedance1248 ±4110580

21Qwen Image 2.1Alibaba1227 ±617822

23MiniMax H3 ImageMiniMax1197 ±113277

24Qwen Image 2.0 Pro 2026.06.22Alibaba1190 ±612657

AI 视频榜

AI 视频榜本周呈现 " 谷歌领跑、国产紧追 " 的格局。

谷歌 Gemini Omni 1.2 Flash 以 1540 分空降第 1 名，其前代 Gemini Omni 1.1 Flash 以 1513 分位列第 2 名，两者分差 27 分，仍在 30 分误差范围内，可视为并列头部。

国产模型表现极为亮眼：字节跳动 Dreamina Seedance 2.0 720p 以 1483 分位列第 6 名，Dreamina Seedance 2.5 720p 以 1479 分位列第 7 名，阿里 Wan 3.0 以 1476 分位列第 8 名，国产阵营在视频榜前 10 名中独占 3 席，是所有分榜中排名最靠前、最集中的一个。

值得注意的是，OpenAI 的 Sora 2 Pro 仅以 1367 分位列第 13 名，被多款国产视频模型反超。

排名模型厂商分数 (±CI)票数价格 ($/M)
输入 / 输出		上下文
1Gemini Omni 1.2 FlashGoogle1540 ±161714

2Gemini Omni 1.1 FlashGoogle1513 ±151792

3Gemini Omni FlashGoogle1509 ±846707

4Flux 3 VideoBlack Forest Labs1491 ±171314

5Grok Imagine Video 1.5 (Agent)SpaceXAI1488 ±191249

6Dreamina Seedance 2.0 720pBytedance1483 ±872137

7Dreamina Seedance 2.5 720pBytedance1479 ±825421

8Wan 3.0Alibaba1476 ±123060

9SkyReels V4Skywork1459 ±181060

10Muse VideoMeta1457 ±152225

— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
11Minimax H3MiniMax1456 ±829257

12Happyhorse 1.0Alibaba-ATH1429 ±1222896

22Wan 2.7Alibaba1337 ±748517

23Wan 2.6Alibaba1324 ±775753

24Seedance V1.5 ProBytedance1256 ±777992

27Wan 2.5 I2i (Preview)Alibaba1244 ±943113

28Pixverse V5.6Proprietary1238 ±1033302

30Kling 2.5 Turbo 1080pKlingAI1219 ±172110

总结

综合本周六大榜单，AI 大模型竞争格局呈现三条清晰的主线：

  • 一是谷歌凭借 Gemini 4 Carbon 的发布，在综合榜、前端开发榜、智能体榜、视频榜同时发力，打破了 Anthropic 和 OpenAI 的长期垄断；

  • 二是 Anthropic 在智能体榜和前端开发榜保持绝对统治力，家族化占位特征明显；

  • 三是国产模型在视频生成赛道已稳定进入第一梯队（字节 seedance、阿里 wan 系列占据 6~8 名），并在前端开发榜实现了位次突破（kimi k3.1 pro 杀入前 15），但在综合能力上与头部仍有约 40 分的差距。

下周值得关注的是 Gemini 4 Carbon 在综合榜分数能否继续扩大优势，以及 Anthropic 新发布的 Claude Fable 5.2 在各榜的后续表现。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：AI 大模型Gemini 4 Carbonkimi k3.1 prodreamina seedanceclaude fable 5.2

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知