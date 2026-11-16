小鹏集团 2026 财年第三财季归母亏损 8.7 亿元，同比增长 127.9%

IT之家 11 月 16 日消息，小鹏集团今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：242.8 亿元，同比增长 19.1%，环比增长 23%
毛利润：46 亿元，同比增长 12.1%，环比增长 12.7%
毛利率：18.9%
归母净利润：-8.7 亿元，同比增长 127.9%，环比下降 35.1%
基本每股收益：-0.45 元
稀释每股收益：-0.45 元
资产负债率：74.29%
小鹏汽车官方也发布了小鹏集团发布 2026 年第三季度财报解读：
2026 年第三季度，小鹏集团总交付量为 118,390 台，较 2025 年同期增长 2.1%，较 2026 年第二季度增长 14.6%，创下单季度交付历史新高。
2026 年第三季度，小鹏集团总营收为人民币 242.8 亿元，较 2025 年同期增长 19.1%，较 2026 年第二季度增长 23.0%，创下单季度营收历史新高。
2026 年第三季度，小鹏集团综合毛利率达 18.9%，汽车毛利率达 13.1%。
截至 2026 年 9 月 30 日，现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及定期存款为人民币 454.1 亿元 (67.7 亿美元)，相较 2026 年 6 月 30 日净增约 49.3 亿元。
小鹏集团第四季度交付及营收指引再创新高，交付指引为 169,000 至 174,000 台新车，同比增长 45.38% 至 49.68%，环比增长 42.75% 至 46.97%；第四季度营收指引为 304.0 至 318.0 亿元，同比增加 36.61% 至 42.90%，环比增长 25.23% 至 30.99%。
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