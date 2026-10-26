小鹏集团 Robotaxi 小鹏悠游获批 L4 级自动驾驶示范运营资质

IT之家 10 月 26 日消息，小鹏汽车今日宣布，近日，小鹏集团获批广州市智能网联汽车应用示范运营资格，可在广州全域开展 L4 级 Robotaxi 示范运营。

今年 1 月，小鹏集团取得广州智能网联汽车道路测试许可，正式进入常态化 L4 公开道路测试。3 月，小鹏集团成立 Robotaxi 业务部，统筹产品定义、研发测试与运营全链路工作，加速商业落地进程。

今年 5 月，小鹏 GX 首台 Robotaxi 量产车正式下线。7 月，小鹏汽车 Robotaxi 开始内测，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏成为第一单用户。

今年 8 月，何小鹏透露，搭载第二代 VLA 的前装量产 Robotaxi 已在广州完成超 2000 次内测订单，跑通载人示范运营的全流程。公司已完成云端接管的平台开发，目标在明年实现无安全员的载客运营。

据IT之家此前报道，10 月 8 日，小鹏集团 Robotaxi 正式定名“小鹏悠游 XPENG YOYO”。根据介绍，中文名“小鹏悠游”，是悠然于心、畅游于行的出行体验；英文名“XPENG YOYO”，全世界都轻松好读。

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