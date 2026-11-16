影石 Toast 彩色墨水屏相纸发布：手机相机快速传图，能摆能挂能贴

IT之家 11 月 16 日消息，影石今日发布了一款彩色墨水屏相纸产品 —— Toast，单片定价 429 元，双片定价 815 元（每张省 21.5 元）。

Toast 除了指“吐司”，也有“举杯庆祝”之意，新品的名字就取意于此，希望能够为喜欢的瞬间举杯。IT之家已经拿到了这款影石 Toast 新品，为大家带来高清实物图。

作为一款彩色墨水屏相纸，Toast 的目标是把用户在手机、相机、云端拍到的照片带回现实世界，让照片能够重新摆在家里。

Toast 尺寸小巧一手可握，尺寸为 62.5x96x5.25mm，IT之家实测重量 49g。

Toast 支持磁吸，官方附带了一堆配件产品，摆着、贴着、挂着都可以，比如当做一个动态冰箱贴，把最新拍到的照片贴在冰箱上。

Toast 搭载 3.7 英寸 E Ink Spectra 6 全彩墨水屏，特别采用红、黄、蓝、绿、黑、白六色彩墨屏幕，并结合自研色彩算法呈现照片，相比常见的四色彩墨屏幕更鲜艳，画面更有层次，以下为实拍显示效果：

相比普通的电子屏幕相纸，Toast 观感更接近纸张、无需发光即可显示照片，总之墨水屏的优点它都有。

得益于墨水屏的优势，Toast 的静态显示功耗极低，搭配 400mAh 电池，官方宣称一次充电续航近 195 天，长期摆放也不需要频繁充电，即使电量耗尽，也能保持最后一张相纸的画面，不会出现显示空白的问题。

▲ 通过背部磁吸接口充电，官方附带充电线

电子相纸的一大卖点就是方便切换照片，Toast 结合影石自家产品生态做了创新。

用户可以从手机里挑一张喜欢的照片，通过 Insta360 App 或微信小程序直接发送至 Toast。

把 Toast 连到 Wi-Fi，用户甚至可以远程投图，比如异地恋的情侣，可以直接用 Insta360 App 把照片投到对方的 Toast 上，制造一些小惊喜。

如果你有 Insta360 相机，那么 Toast 的使用体验将进一步提升。通过 Insta360+ 云服务，用户可以将云端照片一键同步至 Toast，这边相机拍了，那边相纸立马展示。

Toast 中已经保存的照片，可以通过机身按键 1 秒快速切换预览。IT之家实测，由于墨水屏的固有特性，屏幕内部墨水液态微胶囊需要等待约 30 秒才可以完整刷新。

用户按下切换键后，1 秒内即可显示下一张照片的预览，确定好选择哪张照片，等待约 3 秒，Toast 就会自动进行画面的完整刷新，屏幕会出现黄色闪烁，之后等待刷新完成即可。

Toast 还有一些有趣的玩法，用户可以开动脑筋，把它做成专属痛卡、工牌、桌搭等等，具体怎么玩都可以自己想象并实现。

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