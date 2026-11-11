3499 → 1699 元：大疆 Osmo Pocket 3 云台相机京东自营再降价

大疆 Osmo Pocket 3 云台相机上市定价 3499 元，今日京东相机直播间直降至 1699 元。

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官方对比如下

Pocket 1 于 2018 年 11 月发布，Pocket 2 于 2020 年 10 月发布，Pocket 3 于 2023 年 10 月发布，Pocket 4 今年 4 月已上架（2999 元）。

Pocket 3 搭载一英寸堆栈式 CMOS 传感器，最高可拍摄 4K@120FPS 的视频和 940 万像素的照片，支持 10-bit D-log M 和 10-bit HLG 模式，可保留更多明暗部位细节，方便后期制作。

这款相机还自带大疆的三轴云台，可单手握持，即便运镜抖动，画面也能平稳呈现，并具备美颜柔光镜、增广镜、迷你三脚架、续航手柄、DJI Mic 2、ND 镜等配件生态，发布时售价 3499 元起。

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