OPPO Reno17 系列手机发布：全焦段 4K 超清长实况，3599 元起（国补后 3099 元起）

IT之家 11 月 16 日现场消息，在今天进行的 OPPO Reno17 系列手机发布会中，系列手机正式发布，IT之家整理价格如下：

Reno17

8GB RAM + 256GB 存储空间：3599 元，国补后 3099 元

12GB RAM + 256GB 存储空间：3799 元，国补后 3299 元

12GB RAM + 512GB 存储空间：3999 元，国补后 3499 元

12GB RAM + 1TB 存储空间：4899 元，国补后 4399 元

Reno 17 Pro

8GB RAM + 256GB 存储空间：4199 元，国补后 3699 元

12GB RAM + 256GB 存储空间：4599 元，国补后 4099 元

12GB RAM + 512GB 存储空间：4999 元，国补后 4499 元

新机提供 IP69K 认证，由宋雨琦代言，采用金属中框，光学指纹，提供奇遇喵、冰月白、可可棕、初雪白四款配色。其中“奇遇喵”版本采用了 3D 冰透悬浮工艺 2.0，后置摄像模组采用了一体冷雕玻璃设计。

其中，Pro 版机型搭载 6.32 英寸 1.5K LTPS 显示屏，标准版搭载 6.56 英寸 1.5K LTPS 显示屏，Pro 版机型搭载天玑 8550 处理器，标准版搭载骁龙 7 Gen 4 处理器。

新机搭载“全焦段 4K 超清长实况”，首次将实况时长由原先 3 秒延长至 6 秒。同时引入全新 Natural Color 色彩还原引擎，和 Natural Tone 3.0 真实感引擎，可改进人像拍摄效果。手机还引入了“实况调色盘”功能，可以方便用户调节照片主色调。

具体规格方面，其中 Pro 版机型前置 50Mp 摄像头，后置 200Mp 主摄 +50Mp 超广角 + 50Mp 3.5X 潜望长焦；而标准版同样前置 50Mp 摄像头，采用后置 50Mp 主摄 + 50Mp 超广角 + 50Mp 3.5X 潜望长焦。

其他方面，Pro 版机型搭载 7200mAh 电池（支持 80W 有线充电），标准版机型搭载 8000mAh 电池（支持 80W 有线充电）。

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