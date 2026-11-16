OPPO Watch 5 智能手表发布：9.2mm 轻薄机身，国补后 764.15 元起

IT之家 11 月 16 日现场消息，OPPO Watch 5 智能手表已发布，新品定位“轻薄小方表”，售价 899 元起（国补后 764.15 元起），11 月 20 日 10:00 开售。

IT之家注意到，OPPO Watch 5 采用超轻薄设计，机身厚度仅 9.2mm，重量低至 25g，主打“美得无负担”的佩戴体验。

新品支持灵感表盘 DIY 功能，用户可利用丰富模板轻松制作个性化表盘，将自己的照片或“喜欢的人”定制到表盘上；同时支持通过分享码与好友互换同款表盘，一键即可获得心仪设计。

针对健身人群，OPPO Watch 5 推出 FatMax 超燃脂模式，可为用户提供专属燃脂心率区间指导，并以燃脂克数直观量化运动成果。运动过程中，表盘会实时显示当前心率、所处燃脂区间、运动时长及累计燃脂总量。

手表还内置状态评估功能，可根据监测数据给出“元气爆表”“心平气和”“轻松自在”“能量重启”等状态标签及对应状态值，帮助用户随时掌握自身精神与身体状态。

OPPO Watch 5 支持 13 项睡眠监测，提供睡眠评分与睡眠呼吸暂停监测功能。手表可完整记录用户从入睡到起床的睡眠结构，并统计总睡眠时长，帮助用户科学评估睡眠质量。

针对女性用户，新品支持经期预测功能，通过结合腕表温度监测数据，使经期预测更加精准，可提前提示经期到来时间。

借助全场景流体云功能，OPPO Watch 5 可在腕上直接呈现航班开始值机提醒、网约车司机已到达通知，以及高铁列车发车提醒（包括车次、座位、检票口等关键信息），覆盖高铁、飞机等出行场景，让用户旅途中无需反复掏出手机。

续航方面，OPPO Watch 5 常规使用可达 7 天，最长续航 10 天，即使开启屏幕常亮也能坚持 3 天。

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