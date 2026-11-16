布加迪车主平均年龄降至 42 岁，有藏家坐拥 14 台

IT之家 11 月 16 日消息，布加迪（Bugatti）通常与老钱家族、奢华生活方式以及收藏多年豪车的富豪联系在一起。不过，这家法国超豪华汽车品牌的客户群体正在变得年轻化。数据显示，布加迪客户的平均年龄已经从 52 岁降至约 42 岁。

这一数据来自布加迪美洲公司首席执行官萨沙 · 多林（Sascha Doering）。他在接受 ABC News 采访时表示，布加迪正受到越来越多年轻买家的关注。虽然他没有公布具体的客户年龄分布，但平均年龄下降了 10 岁，说明布加迪正在成功吸引新一代超级富豪汽车爱好者。

年轻客户增多，并不意味着布加迪的老客户正在失去兴趣。多林透露，北美有一位客户竟然拥有 14 辆布加迪汽车。即便对于那些买一辆车就要花费数百万美元的富豪来说，这样的收藏规模也相当惊人。

尽管年轻买家不断增加，但布加迪并没有面临客户要求放弃燃油发动机的压力。当被问及是否有人向他提出，希望布加迪推出纯电动超级跑车时，多林给出了非常直接的回答：“没有。”

这也说明，马特 · 里马克（Mate Rimac）当初说服大众集团为布加迪 Chiron 继任车型开发 V16 混合动力系统的决定是正确的。当时，布加迪的前母公司曾希望打造一款纯电动继任车型，但里马克最终推动了燃油与电动相结合的技术路线。

客户对纯电动超跑缺乏兴趣并不令人意外，毕竟大排量发动机一直是布加迪品牌身份的重要组成部分。

Rimac Nevera 提前结束生产的情况，也从侧面反映出，顶级富豪对纯电动超级跑车的兴趣可能并没有预期中那么高。事实上，布加迪 Rimac 完全可以基于 Nevera 打造一款换上布加迪设计风格的车型，在内外饰方面进行重新设计即可。

但公司最终选择与考斯沃斯（Cosworth）合作，开发了一台自然吸气 8.3 升 V16 发动机，让 Tourbillon 拥有纯电动超跑无法复制的独特魅力。

客户忠诚度同样是布加迪业务的重要组成部分。目前，约 35% 的布加迪车主拥有该品牌两辆或更多汽车，而 Tourbillon 的买家中，近 70% 是布加迪老客户。考虑到这款最新超跑从下单到交付需要等待四年，这样的客户留存率相当出色。

过去 20 年里，布加迪已经向北美客户交付了 353 辆现代车型。北美也因此成为全球现代布加迪汽车最集中的单一市场。

这一地区对布加迪的重要性还在持续提升。2006 年，布加迪凭借如今已成为传奇的 Veyron 正式进入北美市场，当时北美市场约占其全球销量的 20% 至 25%。如今，这一比例已经上升至 35% 至 45%。

2025 年是布加迪在北美市场表现最好的一年，公司通过遍布美国的 12 家经销商、加拿大 1 家经销商以及墨西哥 1 家经销商，共交付了 60 辆汽车。

尽管市场需求有所增长，布加迪却没有提高产量的计划，仍将年产量维持在约 100 辆，以保持车辆较高的二手残值。毕竟，部分客户购买这些汽车，本身就是出于投资目的。

目前来看，布加迪对自己长期坚持的产品路线依然充满信心。客户群体虽然越来越年轻，但他们依然希望获得独一无二的布加迪体验。如果一位客户拥有 14 辆布加迪还不足以说明问题，那么至少可以肯定，这个品牌并不缺少忠实拥趸。

IT之家注意到，其他超豪华汽车品牌也出现了类似的客户年轻化趋势。

据 Automotive News 报道，劳斯莱斯（Rolls-Royce）目前客户的平均年龄已经降至 40 岁，甚至低于布加迪的 42 岁。看来，在超豪华汽车市场，年轻客户群体正在逐渐成为普遍现象。

宾利（Bentley）也正在经历类似的客户结构变化。今年早些时候，宾利美洲公司总裁兼首席执行官迈克尔 · 罗科（Michael Rocco）在接受《福布斯》（Forbes）采访时表示，这家总部位于英国克鲁的汽车制造商同样正在吸引越来越多年轻买家。

他还指出，2019 年第三代 Continental GT 的推出是一个重要转折点。更加运动化的外观套件以及更大胆的车身配色，帮助宾利吸引了年轻消费者。其中不少人并不喜欢镀铬装饰，而这种设计过去一直被视为豪华汽车的重要标志。