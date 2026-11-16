奇瑞捷途全新旅行者 7 C-DM 华为乾崑智驾版上市：搭载舱内激光 Limera，焕新价 18.49 万元起

IT之家 11 月 16 日消息，奇瑞捷途全新旅行者 7 C-DM 华为乾崑智驾版方盒新车今晚正式上市，超级焕新价 18.49 万元起。该车基于全新旅行者 7 C-DM 打造，如命名所示，其搭载了华为乾崑智驾系统。

两驱 Max：上市指导价 18.99 万元、超级焕新价 18.49 万元；

四驱 Max+：上市指导价 19.99 万元、超级焕新价 19.49 万元；

四驱 Ultra：上市指导价 21.49 万元、超级焕新价 20.99 万元。

据介绍，该车选用华为乾崑智驾 ADS 5 Pro 方案，搭载的是舱内激光 Limera，同时拥有 11V 高清摄像头（前视 / 环视 / 侧视 / 后视）、3R 毫米波雷达（前 / 侧后）和 12U 超声波雷达（周身全分布）；支持 WEWA 世界大模型，拥有 60EFLOPS AI 算力，端训练里程达 100 亿+ 公里。

奇瑞捷途全新旅行者 7 C-DM 华为乾崑智驾版支持城区 NCA 和泊车辅助功能，提供三点式掉头、夜间环岛、乡村窄路领航辅助、窄道会车、三轮车横穿避让、泊车辅助（APA）、遥控泊车辅助（RPA）、自定义车位泊车等能力。

据IT之家此前报道，奇瑞捷途全新旅行者 7 已于今年 10 月上市，当时共分 8 款车型，提供 1.5T 汽油、2.0T 汽油以及 1.5T 插混三种动力，超级焕新价 12.59 万元起。

1.5TD 两驱探索：上市指导价 13.99 万元，超级焕新价 12.59 万元

1.5TD 两驱探索 +：上市指导价 14.99 万元，超级焕新价 13.59 万元

2.0TD XWD 四驱发现：上市指导价 15.99 万元，超级焕新价 14.59 万元

2.0TD XWD 四驱穿越：上市指导价 16.99 万元，超级焕新价 15.59 万元

2.0TD XWD 四驱征服：上市指导价 17.99 万元，超级焕新价 16.59 万元

C-DM 两驱 Pro：上市指导价 15.29 万元，超级焕新价 14.39 万元

C-DM 两驱 Max：上市指导价 16.29 万元，超级焕新价 15.39 万元

C-DM 两驱 Max+：上市指导价 17.29 万元，超级焕新价 16.39 万元

该车的长宽高分别为 4827mm、2006mm、1875mm，轴距 2800mm。捷途全新旅行者 7 保留了外挂式储物箱（俗称“小书包”），并采用侧开式尾门。尾灯组内部经过熏黑处理。

捷途全新旅行者 7 提供搭载猎鹰 500 高阶智能辅助驾驶系统，基于地平线征程 6M 芯片，算力 128TOPS，采用端到端大模型。座舱方面，芯片升级为 8255。

该车全系标配 XWD 全自动智能四驱系统，并提供 7+X 一键越野模式。此系统可自动完成扭矩分配与限滑脱困，7 种固定驾驶模式可覆盖城市与户外多元出行场景。

捷途全新旅行者 7 的 1.5T 汽油版搭载 7 速双离合变速箱；2.0T 汽油版搭载 8AT 变速箱；1.5T 插电混动版匹配 3 挡 DHT 变速箱，匹配 45.12kWh 宁德时代电池，CLTC 纯电续航 251km，综合续航 1400km。