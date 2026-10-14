奇瑞捷途全新旅行者 7 上市：燃油 / 插混版可选，超级焕新价 12.59 万元起

IT之家 10 月 14 日消息，在今晚举行的发布会上，奇瑞捷途全新旅行者 7 上市，共提供 8 款车型，提供 1.5T 汽油、2.0T 汽油以及 1.5T 插混三种动力，超级焕新价 12.59 万元起。

1.5TD 两驱探索：上市指导价 13.99 万元，超级焕新价 12.59 万元

1.5TD 两驱探索 +：上市指导价 14.99 万元，超级焕新价 13.59 万元

2.0TD XWD 四驱发现：上市指导价 15.99 万元，超级焕新价 14.59 万元

2.0TD XWD 四驱穿越：上市指导价 16.99 万元，超级焕新价 15.59 万元

2.0TD XWD 四驱征服：上市指导价 17.99 万元，超级焕新价 16.59 万元

C-DM 两驱 Pro：上市指导价 15.29 万元，超级焕新价 14.39 万元

C-DM 两驱 Max：上市指导价 16.29 万元，超级焕新价 15.39 万元

C-DM 两驱 Max+：上市指导价 17.29 万元，超级焕新价 16.39 万元

IT之家获悉，全新旅行者 7 C-DM 还将推出华为乾崑版，官方称敬请期待。

新车的长宽高分别为 4827mm、2006mm、1875mm，轴距 2800mm。捷途全新旅行者 7 保留了外挂式储物箱（俗称“小书包”），并采用侧开式尾门。尾灯组内部经过熏黑处理。

新车提供搭载猎鹰 500 高阶智能辅助驾驶系统，基于地平线征程 6M 芯片，算力 128TOPS，采用端到端大模型。座舱方面，芯片升级为 8255。

越野能力方面，捷途旅行者 7 全系标配 XWD 全自动智能四驱系统，并提供 7+X 一键越野模式。该系统可自动完成扭矩分配与限滑脱困，7 种固定驾驶模式可覆盖城市与户外多元出行场景。

动力部分，1.5T 汽油版搭载 7 速双离合变速箱；2.0T 汽油版搭载 8AT 变速箱；1.5T 插电混动版匹配 3 挡 DHT 变速箱，匹配 45.12kWh 宁德时代电池，CLTC 纯电续航 251km，综合续航 1400km。

舒适性配置方面，捷途旅行者 7 配备“12 层舒云座椅”，支持八点气动按摩和十向电动调节。座椅放倒后可形成两米长的平整空间，实现“大床模式”，满足用户露营、休憩等场景需求。