新任 007 演员官宣：“蝙蝠侠”罗伯特 · 帕丁森接棒，网友玩梗戏称新片为《007：黑暗骑士崛起》

IT之家 11 月 17 日消息，Prime Video 昨晚官宣，新任 007 将由 40 岁的罗伯特 · 帕丁森饰演。

目前，新片首曝预告片已播出。值得一提的是，罗伯特 · 帕丁森还是史上首位同时出演蝙蝠侠和 007 詹姆斯 · 邦德的演员。

有网友顺势玩梗，称新片可以命名为《007：黑暗骑士崛起》或《布鲁斯 · 韦恩在英国》（梗解读：原著中，蝙蝠侠真实名字为布鲁斯 · 韦恩，该角色也被称为“黑暗骑士”。2012 年，由诺兰执导的剧情动作电影《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》上映）。

IT之家查询获悉，《007》是英国系列谍战电影，改编自伊恩 · 弗莱明 1952 年创作的同名谍战小说。该系列以英国特工詹姆斯 · 邦德为主角，其代号“007”成为全球知名的文化符号，影片中“我叫邦德，詹姆斯 · 邦德”的经典台词贯穿全系列。

007 演员人选此前曝出参加的有杰克 · 劳登、卡勒姆 · 特纳、乔什 · 奥康纳、罗伯特 · 帕丁森、尼古拉斯 · 霍尔特。

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