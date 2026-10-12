亚马逊《银翼杀手 2099》正式预告公布：杨紫琼主演，设定在《2049》五十年后

IT之家 10 月 12 日消息，亚马逊 Prime Video 在纽约漫展上发布了《银翼杀手 2099》的正式预告片和主视觉海报。

这部剧共 8 集，将于 11 月 25 日一次性上线 Prime Video，覆盖全球 240 多个国家和地区。该剧是《银翼杀手》系列首部真人剧集，由 Amazon MGM Studios 与 Alcon Television Group 联合出品。

据 Prime Video 官方剧情简介，其故事发生在《银翼杀手 2049》事件五十年后的洛杉矶。这座城市已经“重生”，但重塑它的并非人类。

按剧中设定，2049 年至 2099 年间爆发了复制人起义，人类在战争中落败，复制人成为掌控城市的主导力量，人类则退居次等公民地位。

剧集主创西尔卡 · 露易莎在纽约漫展上表示，2099 年处于一个“一个物种正在终结、另一个物种正在崛起”的交汇点。

杨紫琼饰演的复制人银翼杀手奥尔文寿命已所剩无几，正在追查一名失踪的同僚。露易莎在漫展上透露，奥尔文本应追捕人类叛乱者，但她实际在寻找一名失踪的银翼杀手同事梅里克，“这是第一次发生这样的事”。

亨特 · 莎弗饰演的人类角色科拉长期处于逃亡之中，为保护弟弟而潜入洛杉矶警局、假扮银翼杀手，与奥尔文形成了立场对立的搭档关系。杨紫琼在漫展现场表示，她的角色“知道自己时日无多，她不喜欢留下未完成的事”。

制作层面，露易莎强调了为 2099 年建立全新视觉风格的必要性，认为前两部电影各自拥有截然不同的美学，剧集需要第三种。

据 IGN 报道，制作设计师保罗 · 英格利斯搭建了大量 360 度全方位布景，灯光、可交互屏幕和机械装置都集成在实景之中，片场还散落着摇头娃娃、汽水罐等做旧道具，以营造“有人在此生活和工作”的质感。奥尔文指甲出现的异常蓝色，则延续了 1982 年首部电影中复制人罗伊 · 巴蒂生命衰退的视觉细节，主创表示这是为了让观众“永远不会忘记她正在死去”。

该剧由西尔卡 · 露易莎担任主创、编剧及执行制片人，1982 年《银翼杀手》导演雷德利 · 斯科特继续担任执行制片人。

乔纳森 · 范塔勒肯执导了前两集并担任执行制片人，其他分集导演包括马塞拉 · 萨义德、卡雷娜 · 埃文斯和阿里尔 · 克莱曼。

主演阵容还包括迪米特里 · 阿博尔德、刘易斯 · 格里本、马修 · 尼达姆、汤姆 · 伯克等人。据 Radio Times 报道，主创已确认该剧为一次性限定剧，故事将在 8 集内完整收束，不会续订第二季。

IT之家注：《银翼杀手 2099》的制作基础来自菲利普 ·K· 迪克的小说《仿生人会梦见电子羊吗？》，该系列此前已推出 1982 年电影、2017 年续集《银翼杀手 2049》以及动画剧集《银翼杀手：黑莲花》。此次真人剧集是系列首次以流媒体剧集形式展开故事。

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