IT之家 11 月 17 日消息，《毁灭战士：黑暗时代》（DOOM: The Dark Ages）昨日（11 月 16 日）推出 5 号更新，主要为 PC 版游戏加入 AMD FSR Upscaling 4.1 超分辨率技术和 Frame Generation 4 帧生成技术。

AMD 高管 Jack Huynh 确认，该作成为首款同时搭载这两项技术的 Vulkan 游戏，也意味着此前公布的兼容支持正式落地游戏。IT之家附上相关截图如下：

通俗解释来说，AMD 的 FSR Upscaling 4.1 超分辨率技术可以理解为“先以较低分辨率渲染，再重建更清晰的画面”，而 Frame Generation 4 帧生成技术通过补充额外画面，提高视觉上的流畅度。此次更新让使用 Vulkan 图形接口的这款游戏，也能在兼容硬件上启用 AMD 的新一代画面处理技术。

兼容性方面，官方更新说明还提到，满足硬件与驱动要求的英特尔 GPU 现可开启 FSR 帧生成，但未列出具体型号。除图形功能外，更新 5 还为《Revelations》扩展内容加入 Slaughter Mode 无尽生存模式，提供不断升级的恶魔战斗挑战，相关扩展、高级版或高级升级包持有者无需额外付费。此外，补丁还调整了武器平衡，并修复武器异常消失等问题。