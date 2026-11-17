IT之家 11 月 17 日消息，苹果今日向 iPad 和 Mac 用户推送 iPadOS 27.3 DP Beta 2（24C5049d）和 macOS 27.3 DP Beta 2（26C5047e）操作系统，为国行 iPad 和 Mac 设备新增“Apple 智能”（Apple Intelligence）功能。

综合 Macrumors 报道及IT之家小伙伴实测，搭载 M 系列苹果芯片的 Mac 和 iPad 均可使用 Apple 智能，使用 A17 Pro 和 A20 Pro 芯片的 iPad mini 也在支持范围内。

国行机型的 Apple 智能不包含 Siri AI，也不支持 iOS 27 中新增的部分 Apple 智能功能，但包含许多最早随 iOS 18.1 在美国推出的功能。其中 Siri 和写作工具等接入了千问大模型，集成方式类似其他国家或地区设备接入的 ChatGPT。

据IT之家此前援引“网信上海”公众号，根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》相关要求，“Apple 智能”生成式人工智能服务新增苹果平板和苹果笔记本电脑两类场景，已完成备案。目前适用场景为苹果手机、平板、笔记本电脑。