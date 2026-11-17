IT之家 11 月 17 日消息，微软威胁情报团队发现，一场针对多个组织的大规模钓鱼攻击活动正在利用近期 Microsoft 365 服务中断事件实施攻击。

攻击者通过向用户发送伪装成微软 365 服务健康通知的邮件，诱导收件人点击链接，从而窃取账户登录凭证。

微软威胁情报团队于当地时间 11 月 13 日监测到这场钓鱼活动。钓鱼邮件冒充 Microsoft 365 服务健康通知，并引用真实发生的 Exchange Online 服务故障事件编号 EX1550543，以增强邮件的可信度。

据介绍，这些邮件通常使用以“Outage -”开头、后接六位字符代码的主题，发件人显示名称则包含针对不同组织定制的名称，并附带“Outage Notification”或“Service Health”等字样。

微软发现，攻击活动使用了 moments-notice.com、planetmaison.com 和 newbooker.com 三个发件域名。邮件中的链接通过针对收件人定制的 SendGrid 点击跟踪地址进行跳转，最终指向 reallifeaccounting.com。微软表示，类似邮件已经针对美国多个行业的组织展开攻击。

微软判断，这场活动符合凭证钓鱼攻击的特征，其主要目的很可能是诱骗用户提交 Microsoft 365 账户登录信息。不过，微软强调，现有证据尚未证实攻击者已经成功窃取凭证，也没有确认发生恶意软件投递或后续入侵活动。

微软还表示，Microsoft Defender 相关安全产品已经开始拦截此次攻击活动中的恶意域名和钓鱼邮件，并将继续监测相关威胁。

此次钓鱼活动利用的是 11 月 12 日发生的 Microsoft 365 服务中断事件。当时，Exchange Online 邮箱访问受到影响，Outlook 等服务出现异常，部分地区用户无法正常收发邮件。微软将该故障编号记录为 EX1550543，并于 11 月 13 日宣布相关事件已经解决。

微软建议企业安全团队通过 Microsoft Defender for Office 365 的威胁资源管理器检查可疑邮件，并利用 Microsoft Defender XDR 高级狩猎功能排查邮件及链接访问记录。同时，用户应通过 Microsoft 365 管理中心核实服务状态，不要直接点击来源不明的邮件链接恢复所谓被拦截的邮件。