IT之家 11 月 17 日消息，据 Tom's Hardware 昨日报道，一名硬件超频爱好者尝试借助 AI 修改主板 BIOS，重新启用华擎此前已经取消的 SkyOC 技术，以绕过英特尔非 K 系列处理器的超频限制。

Hardware 360º 在 X 上发布消息称，他借助 ChatGPT Astra，对两个不同版本的华擎 BIOS 进行了反编译和代码对比。其中一个版本启用了 SkyOC，另一个版本则已经移除了该功能。

他表示，AI 帮助其识别出了实现 SkyOC 超频机制的相关代码，并据此修改 BIOS，尝试将这项功能移植到其他主板上。他使用的目标主板为华硕 ROG Maximus XI Extreme，搭载英特尔 Z390 芯片组。

IT之家注：SkyOC 是华擎此前针对英特尔 Skylake 平台推出的一项超频技术，允许用户通过调整基准时钟（BCLK），对倍频锁定的非 K 系列处理器进行超频。

英特尔通常只允许用户通过调整倍频的方式，对 K 系列等解锁型号处理器进行超频。非 K 系列处理器的倍频受到限制，但仍可以通过调整 BCLK 改变运行频率。BCLK 通常为 100 MHz，与处理器倍频共同决定 CPU 的运行频率。例如，将 BCLK 提高至 105 MHz，理论上可以使处理器频率提升 5%。

不过，传统 BCLK 超频可能同时影响内存、PCIe 总线等主板其他组件，进而造成系统不稳定。部分支持 SkyOC 的主板配备了独立时钟发生器，可以单独调整 CPU 时钟，降低对其他硬件组件的影响。

据 Hardware 360º 介绍，英特尔曾通过微代码更新限制非 K 系列处理器超频。其所采用的限制机制包括在处理器检测到 BCLK 超过 103 MHz 时触发关机保护，而 SkyOC 则通过向处理器提供不真实的 BCLK 读数绕过这一限制。

由于这项技术不符合英特尔对 Skylake 处理器的规格要求，华擎最终在 2016 年初通过 BIOS 更新移除了 SkyOC。英特尔也通过后续微代码更新进一步限制了非 K 系列处理器超频。