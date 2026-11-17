IT之家 11 月 17 日消息，东风猛士 M817 Ultimate 智能越野大师今日正式上市，新车上市指导价 51.99 万元。即日起定购可享价值 1 万元汉白赭双拼内饰限时免费、价值 5980 元 5mm 底盘装甲限时免费、价值 4999 元拖挂系统限时免费等权益。

外观方面，猛士 M817 Ultimate 采用雄魂美学设计，拥有专属双色车身、止戈为武前大灯、剑指苍穹后尾灯。配备锻碳工艺碳纤维负压机盖，正面配备 MHERO 发光标识。拥有分体式脚踏，搭配 35 英寸百路驰 KO3 越野轮胎等，尾部继续采用外挂式备胎设计，整车原厂升高两英寸，离地间隙 280mm，接近角与离去角 34 度，涉水深度 900mm。

内饰方面，该车在中控副驾饰板加入专属子弹穿越装饰，枪型门把手、A 柱把手提供金属和水晶质感，配备丹拿音响专属金属质感扬声器，以及 16.1 英寸中控屏幕，匹配鸿蒙座舱 HarmonySpace 6。

IT之家注意到，该车前排副驾支持零重力座椅功能，前后排座椅支持加热、通风、按摩，座椅加入 Ultimate 专属标识，同时迎宾地台也加入 Ultimate 标识。新车内饰还新增汉白赭、帕因棕色，还提供卫星电话、军工级远红外夜视。

动力方面，该车搭载 2.0T 插混系统匹配双电机，马力可达 1028PS，综合功率 756kW，综合扭矩 1291 N·m，0-100km/h 加速 4.8 秒，提供 62.5kWh 宁德时代三元锂电池，CLTC 纯电续航 220km，CLTC 综合续航 1043km，WLTC 馈电油耗 11.26L/100km，30%-80% 快充 9.6 分钟（800V 架构 +6C 超充）。

该车还具备全新一代智能越野架构、极猛动力 2.0、磐石底盘 2.0，配备前后桥差速锁 + 猛士智能 E 锁，支持坦克转弯和蠕行模式。悬架拥有原厂自适应阻尼调节氮气减振，支持后轮转向。并具备 1 颗华为乾崑 896 线激光雷达，配备华为乾崑 ADS 5 智驾和全场景全地形 NCA。