IT之家 11 月 17 日消息，微博博主 @数码闲聊站 今日发文称，京东方 / 华星 / 天马 / 维信诺等面板厂商都在积极送测阔直板，安卓阵营的阔直板会在明年迎来集中爆发。

IT之家在此援引博主，安卓厂商的阔直板开屏比例大都押注 16:9，看视频应该会很爽，软件适配压力也会小一些。

后续有用户在评论区表示：“赶紧让 oppo 阔屏搭载 9600p”，博主回复：“好，这样大概率和阔折叠分开发，有时间打磨”；另一名用户认为：“除了敢赌 16：9 的阔直屏，别忘了带双扬同轴 1115 和马达 0916 押注一下，唯一的这东西绝对卖爆”，博主回复称：“扬声器有 1115 系，0916 马达暂时没见到，可以许愿子系上一个。”

此前爆料显示，安卓阵营的阔直板手机中，OPPO 有望率先登场，荣耀紧随其后，剩下几家进度较缓慢。目前立项阶段有影像阔直板手机、中端阔直板手机、性能阔直板手机等。此外 @数码闲聊站 还爆料称，2027 年国产 TOP5 厂商都会上阔直板新机，目前全都立项完成并加速测试中，各种定义都有。