华为星芒 OSTA O1 Pro 新机更多配置信息曝光：新增无充电器版本，黑白紫三色可选

IT之家 11 月 16 日消息，本月早些时候，华为官宣，鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会定档 2026 年 11 月 20 日 14:30。

随着发布会临近，华为全新子品牌 —— 星芒首款机型越来越多的配置信息曝光。今日早些时候，OSTA O1 Pro 真机谍照已在各大平台流出。画面显示，该机外观与 Pura X View 相近，但摄像头少了一枚，同时背板部分改用纯色设计。

据博主 @熊猫很禿然 透露，华为星芒 OSTA O1 Pro 搭载的是 Pura X View 同款麒麟 9030S 处理器，取消了超广角镜头、无线充电、北斗卫星消息等外围配置，但新增 16GB 运存规格，并提供无充电器版本可选，同时拥有黑、白、紫三款配色。

有网友询问是否会推出麒麟 9030 处理器的版本，博主表示：“Pro 确定 9030S。”

IT之家整理华为星芒 OSTA O1 Pro 新机目前已曝光配置信息如下：