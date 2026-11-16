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华为星芒 OSTA O1 Pro 新机更多配置信息曝光：新增无充电器版本，黑白紫三色可选

2026/11/16 20:51:32 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 11 月 16 日消息，本月早些时候，华为官宣，鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会定档 2026 年 11 月 20 日 14:30。

随着发布会临近，华为全新子品牌 —— 星芒首款机型越来越多的配置信息曝光。今日早些时候，OSTA O1 Pro 真机谍照已在各大平台流出。画面显示，该机外观与 Pura X View 相近，但摄像头少了一枚，同时背板部分改用纯色设计。

据博主 @熊猫很禿然 透露，华为星芒 OSTA O1 Pro 搭载的是 Pura X View 同款麒麟 9030S 处理器，取消了超广角镜头、无线充电、北斗卫星消息等外围配置，但新增 16GB 运存规格，并提供无充电器版本可选，同时拥有黑、白、紫三款配色。

有网友询问是否会推出麒麟 9030 处理器的版本，博主表示：“Pro 确定 9030S。

IT之家整理华为星芒 OSTA O1 Pro 新机目前已曝光配置信息如下：

  • 性能：麒麟 9030S 处理器

  • 屏幕：6.39 英寸 1.5K LTPS 16:9.5 阔屏

  • 规格：12GB+256GB | 12GB+512GB | 16GB+512GB | 16GB+1TB

  • 影像：双摄影像

  • 设计：1.05mm± 极窄四等边 | 电源键改紫色 | 跑道 Deco 设计

  • 配色：黑、白、紫三款配色

  • 定位：AI 手机

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关键词：麒麟 9030S星芒 OSTA O1 ProOSTA O1 Pro华为星芒

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