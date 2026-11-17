IT之家 11 月 17 日消息，2026 年 APEC 工商领导人峰会 11 月 17 日至 18 日在深圳举办，主题为“共促繁荣，共赢未来”。

宇树科技股份有限公司董事长王兴兴在峰会上表示，最近几年国内乃至全球的机器人行业都非常热，原因是大家看到了纯语言或文字的 AI 模型在个人生活、办公中的价值越来越大，大家希望机器人也借助 AI 真正干活，解决工作上的问题。但他坦言，目前的挑战不少。当下最大的几个挑战中，第一个就是模型的泛化能力问题。我们希望一台机器人到任何的千家万户，一个模型、一台机器人，它都可以干活、马上干活，而不是说我换一个场景，它就要重新训练一下。

王兴兴认为，泛化能力是当下最棘手的问题。不过他也表示，结合今年全球的技术突破，已经看到了突破的临界点，可能比较快了。

王兴兴提到，他最近经常思考的问题是，如果明年机器人 AI 模型真正大突破，那么当下以及未来几年最重要的事情是什么？在他看来，这方面的挑战同样不小 ——AI 模型真的突破以后，它本身对机器人的生产制造、可靠性、售后服务都是很大的考验。像我们现在一年可能就生产个几万台机器人，但未来比如说一下子让我们生产几百万台或者几千万台，这个挑战其实依旧非常大。

此外，他还提到是算力的问题。未来我觉得对算力的需求，可能远超目前绝大部分人的想象。基础层领域的算力需求也非常大。包括后续机器人安全性等各方面的问题，挑战都还是非常大。

综合IT之家此前报道，在 2026 世界物理 AI 大会暨宇树合作伙伴生态大会上，王兴兴曾表示全世界几乎所有人，对 AI 的重视程度和信仰都还不够，包括他自己。

王兴兴表示，随着 GPT-6 的发布，目前物理 AI 已经看到被击穿的苗头，很可能最近 1-2 年或 2-3 年，目前具身智能迈过 ChatGPT 时刻的最核心挑战是 AI 模型的输入输出和真实机器人的对齐。他认为，在商业服务的落地会比家庭、工业领域更快些。

王兴兴还透露，宇树科技未来重点在攻克机器人大脑技术，除了宇树科技自身的技术突破，还将在全球范围寻求合作，看好物理 AI 技术，并致力于突破。