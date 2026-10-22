宇树科技王兴兴：我很害怕浪费每一天，这代人有希望把人形机器人生产力提升到下一个台阶

IT之家 10 月 22 日消息，据新浪科技今日消息，宇树科技创始人王兴兴在 2026 世界物理 AI 大会上发表演讲，回顾公司一年来的进展并分享物理 AI 发展趋势的最新判断。

王兴兴透露，宇树 G1 是目前全球最畅销的一款人形机器人，累计下线约 1 万至 2 万台。谈到 GPT-6 发布对机器人领域的影响时，王兴兴表示，宇树测试显示，在完全零训练的情况下，模型已经能够直接控制机器人完成画画、清洗画笔、下围棋等任务，机器人能自己换颜色、自己清洗画笔，“落子的精准度非常高”。

他判断，未来几年大模型公司对机器智能和机器人产业的关注度将持续提高，“快的话一到两年、慢的话两到三年，行业就有望看到更多进展”。

王兴兴提出，希望未来机器人在完成大约 80% 的任务时，只需要通过语音和语言指令即可完成，“快的话明年有机会实现，稳妥一些可能要到后年”。他指出，目前尚未很好解决的主要是机器人与真实物体之间的交互问题，以及 AI 模型输入、输出与真实机器人之间的对齐问题，其中很大一部分属于工程技术问题。

IT之家从原报道获悉，王兴兴还透露，宇树正在开发“宇树预演”，即物理 AI 机器人的自进化系统，让 AI 模型自己搜集论文、写代码、在仿真环境训练，再到真实环境测试，测试结果由 AI 模型打分并反馈，形成自循环。

演讲结尾，王兴兴坦言“我真的很害怕浪费每一天”，并称“我们这一代人真正有机会把超级智能或者 AGI 实现，也有机会让人形机器人把生产力提升到下一个台阶”。