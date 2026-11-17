IT之家 11 月 17 日消息，商务部等 9 部门今日发布《关于深入推进再生资源回收体系建设 促进回收行业高质量发展的意见》（下称《意见》），要求加快再生资源回收体系建设，持续提升再生资源回收便利性、规范性，切实解决“扔比买难”等问题。
目标到 2030 年，初步建立起回收网络健全完善、居民交投便捷顺畅、分拣环节高效先进、末端处理绿色规范的再生资源回收体系。
《意见》提到，推行多品类综合性再生资源回收模式：
倡导“两网融合”。加强生活垃圾分类与再生资源回收网点衔接融合，推动设施场地共享、作业队伍共建，促进生活垃圾中的可回收物回收后进入再生资源回收体系，实现生活垃圾减量和资源回收。
发展“互联网 + 回收”。引导居民通过互联网平台或手机小程序等线上提交回收需求，回收企业人员按约定时间和约定价格上门回收；或由回收企业在有条件的小区设立智能回收箱，居民按操作流程自行交投再生资源。
推广“以车代库”。鼓励在回收场地受限或回收网点偏远的地区设置具有收旧、暂储、运输等功能的流动回收车辆，补充发挥固定站点作用，确保即收即走或即满即走。
《意见》要求建立完善大件废旧家具回收清运模式：
探索包干清运。结合实际，在一定区域内确定一家或几家回收企业，包干负责居民家庭大件废旧家具搬运、存放以及后续回收清运。
推进市场化上门清运。鼓励回收企业在综合考虑大件家具类型规格、楼层高度、有无电梯等因素基础上，提供大件废旧家具上门回收清运服务；支持回收企业加强与物业服务企业合作，开展大件废旧家具回收。
支持开展公益回收清运。及时组织回收企业统一免费回收居民按约定时间投放至指定存放点的大件废旧家具。引导家具生产、销售企业定期开展“大件家具清运日”等活动，加大绿色低碳活动宣传力度。
《意见》还提到积极推广废旧家电回收模式：
优化实施“以旧换新 + 回收”。支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动，企业主动向消费者提供“送新收旧”一站式服务，并将回收的废家电交予有处理资格的企业处理。
促进全链条合作。推动家电生产企业自建或合资建设回收、分拣、拆解、利用设施。推动废旧家电拆解企业主动加强上下游合作，有效链接家电前端回收与后端规范拆解。
拓宽“公物仓”循环利用渠道。支持政府机关、企事业单位将闲置资产纳入“公物仓”调剂管理，加强与回收企业合作，对经维修可继续使用的旧电脑、空调等办公设备及家具等进行循环利用。
《意见》提出加强废旧动力电池回收处理：
修订实施《报废机动车回收管理办法实施细则》，推动新能源汽车“车电一体报废”回收拆解。
研究制定新能源汽车动力电池数字身份证管理制度及相关行政法规。
加强关键技术标准供给，积极推动国内成熟标准转化为国际标准。
《意见》还要求加强回收网络布局：
在城镇地区，以分拣中心提升改造为重点，支持建设一批绿色化、智能化、专业化分拣中心，完善回收站点、中转站、分拣中心三级回收体系。
在农村地区，进一步发挥县域商业体系和供销合作社再生资源回收利用网络体系作用，推动实现回收网络全覆盖。
引导企业规范建设运营，赋能前端个体经营者等零散回收队伍，提供规范化、便利化的回收服务，加强环境卫生管理。
严禁未取得废弃电器电子产品处理资格的经营主体擅自从事废弃电器电子产品处理业务。