IT之家 11 月 17 日消息，商务部等 9 部门今日发布《关于深入推进再生资源回收体系建设 促进回收行业高质量发展的意见》（下称《意见》），要求加快再生资源回收体系建设，持续提升再生资源回收便利性、规范性，切实解决“扔比买难”等问题。

目标到 2030 年，初步建立起回收网络健全完善、居民交投便捷顺畅、分拣环节高效先进、末端处理绿色规范的再生资源回收体系。

《意见》提到，推行多品类综合性再生资源回收模式：

倡导“两网融合”。加强生活垃圾分类与再生资源回收网点衔接融合，推动设施场地共享、作业队伍共建，促进生活垃圾中的可回收物回收后进入再生资源回收体系，实现生活垃圾减量和资源回收。

发展“互联网 + 回收”。引导居民通过互联网平台或手机小程序等线上提交回收需求，回收企业人员按约定时间和约定价格上门回收；或由回收企业在有条件的小区设立智能回收箱，居民按操作流程自行交投再生资源。