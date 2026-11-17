IT之家 11 月 17 日消息，蔚来汽车今日发布《关于针对蔚来公司恶意造谣信息的严正声明》，回应网络上有关公司财务经营情况的传言。

蔚来表示，相关传言纯属恶意捏造的虚假信息，与事实严重不符。蔚来披露称，2026 年 1~10 月，公司累计交付新车 334547 台，同比增长 38.5%，创历史新高。

在现金储备方面，蔚来称，截至 2026 年第二季度末，公司现金储备达到 567 亿元，较 2025 年底增加 108 亿元，为公司经营发展提供支撑。

根据蔚来此前公布的 2026 年第二季度财报，截至 6 月 30 日，公司现金及现金等价物、受限制现金、短期投资和长期定期存款合计为 567 亿元。

针对相关网络传言，蔚来表示，已经固定相关证据并向公安机关报案。公司将采取法律手段，追究相关人员的法律责任，以维护公司合法权益及互联网环境。

蔚来李斌表示，在行业整体承压的背景下，蔚来公司实现逆势增长，连续三个季度实现盈利，今年 1-8 月交付量同比增长 57.9%，领跑行业，三品牌销量均创历史新高。

李斌提到，国内的汽车市场挑战非常大。今年 1 到 8 月份下降了 20% 多。另一方面，在行业销量总体下降的情况下，又加上技术的迭代、变迁，竞争也会变得越来越激烈。中国的汽车产业确实进入了决赛最残酷的一个阶段。

相关阅读：