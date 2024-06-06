蔚来李斌：第三品牌萤火虫明年上半年交付，定位“精品小车”

IT之家 6 月 6 日消息，蔚来汽车创始人、董事长李斌今日在蔚来一季度财报电话会上表示，“萤火虫首款产品计划明年上半年早些时候正式交付，但发布时间尚未确定。”

李斌透露，目前蔚来汽车第三品牌萤火虫研发顺利，品牌定位于精品小车，价格 10 万元级别，目前的方向和 NIO 分享同样的销售网络。

据IT之家今日稍早报道，有媒体透露“萤火虫”首款新车计划首发中国，或将于今年年底在国内亮相，明年上半年再推向欧洲市场，子品牌 App 预计今年 12 月上线。该车原计划 2024 年第三季度在欧洲市场首发。

目前，关于这款新的外观、配置以及品牌名称还未知，正如此前的“阿尔卑斯”（上市名为“乐道”）一样，“萤火虫”同样仅仅是新车的内部代号。

蔚来汽车今日发布 2024 年一季度财报。该公司一季度营收 99.1 亿元，同比下滑 7.2%，环比下滑 42.1%。净亏损 51.846 亿元，同比增亏 9.4%，环比减亏 3.4%。

2024 年第一季度，蔚来交付了 30053 辆汽车，同比减少 3.2%，环比减少 39.9%。2024 年二季度，蔚来汽车交付指引为 5.4 万台至 5.6 万台，同比增长 129.6% 至 138.1%。截至 2024 年 5 月 31 日，蔚来累计车辆交付量达到 515811 辆。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。